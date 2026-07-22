Llegó a la Argentina el nuevo nuncio apostólico designado por el papa León XIV

Crecen las expectativas por una visita de León XIV

Desde su elección, León XIV expresó en distintas oportunidades su intención de visitar la Argentina y Uruguay durante 2026. Incluso, el presidente uruguayo Yamandú Orsi aseguró que el Pontífice le manifestó personalmente ese deseo durante un encuentro en el Vaticano.

Si bien la Santa Sede aún no oficializó una gira por Sudamérica, desde el Gobierno argentino trascendió que noviembre figura entre las fechas tentativas para una visita que también incluiría Perú y Uruguay.

De concretarse, sería el primer viaje de León XIV al país y tendría un fuerte valor simbólico, ya que concretaría una visita que el papa Francisco había proyectado durante su pontificado, pero que nunca llegó a realizar.

Una extensa trayectoria diplomática

Michael Wallace Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1988 y obtuvo el doctorado en Derecho Canónico. Además, domina varios idiomas, entre ellos español, italiano, francés y polaco.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desarrolló misiones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de desempeñarse en la Secretaría de Estado del Vaticano.

A lo largo de su carrera también fue representante permanente ante organismos internacionales con sede en Viena y ejerció como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mauritania y, más recientemente, Hungría.

En la Argentina reemplazará al arzobispo Miroslaw Adamczyk, quien este año fue trasladado a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania. Con su llegada, el Vaticano inicia una nueva etapa en la relación con la Iglesia y el Estado argentino, en un momento en el que la posible visita de León XIV concentra la atención tanto del ámbito eclesiástico como del político.