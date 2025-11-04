Macri y Adorni cruzaron declaraciones en medio de la tensión con Milei

Ruptura en el PRO y gestos de distanciamiento

Consultado sobre la decisión de Patricia Bullrich de sumar a siete diputados del PRO al bloque de La Libertad Avanza, Macri se limitó a responder: “Estaban con Bullrich hace rato”. Luego, evitó profundizar y, con gesto indiferente, se retiró del lugar escoltado por su custodia.

Antes de su disertación —que compartió con los expresidentes Felipe Calderón (México) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile)—, Macri deslizó una frase que no pasó inadvertida: “El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan.”

Aunque no mencionó a Milei directamente, la frase fue interpretada como una crítica velada al estilo de conducción del mandatario libertario.

“El único presidente es Milei”

En la misma entrevista, Macri fue consultado por las declaraciones del vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había cuestionado su postura crítica tras los cambios en el gabinete. Lejos de polemizar, el exmandatario respondió: “Más vale, el único presidente es el señor Milei.”

El comentario surgió luego de que Macri expresara en redes sociales su preocupación por la salida de Guillermo Francos y la designación de Adorni como nuevo ministro coordinador.

Adorni respondió con firmeza

Horas más tarde, Adorni rompió el silencio y le respondió directamente al fundador del PRO. Durante una conferencia de prensa, el funcionario defendió su nombramiento y remarcó que las decisiones del gabinete son exclusivas del Presidente: “El Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el Presidente.”

Adorni sostuvo que la conformación del equipo de gobierno “no está abierta a debate” y ratificó que Javier Milei confía plenamente en su conducción. La frase fue interpretada como un cierre de filas dentro del Ejecutivo frente a los cuestionamientos internos y externos.

Pese a las diferencias, Macri remarcó que el PRO continuará acompañando las reformas del Gobierno en el Congreso. “Apoyamos como nunca en la historia de la política argentina para que el Gobierno pueda gobernar en una situación de minoría muy difícil”, expresó.

El expresidente dejó en claro que el respaldo se mantendrá, aunque advirtió que será “en base a las ideas” y no necesariamente a las decisiones personales del Presidente.