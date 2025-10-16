"
Macri pidió que Milei "convoque al diálogo" para después de las elecciones

Entre las prioridades, el expresidente mencionó: ''la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría''.

A pocos días de las elecciones legislativas, el expresidente Mauricio Macri volvió a expresar su respaldo a La Libertad Avanza, luego de los elogios que el exmandatario estadounidense Donald Trump dedicó al gobierno argentino.

En un extenso posteo en su cuenta de X titulado ''Ahora hay que arrancar y crecer sin parar'', el titular del PRO reflexionó sobre la situación económica y política del país y convocó a un acuerdo amplio para impulsar reformas.

''Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios, el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número impensado hace dos años'', destacó.

En esa línea, comparó la cifra actual con ''la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández'', y consideró que ''los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer''. A su vez, sostuvo que la Argentina debe avanzar hacia una nueva etapa: ''La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento''.

También, planteó la necesidad de ''construir una nueva mayoría'', conformada no solo por una fuerza política sino también por ''otros legisladores de todo el país que aporten su visión''.

Entre las prioridades, el expresidente mencionó: ''la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría''. Además, aseguró: ''El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso''.

Al tiempo que expresó: ''Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad''. Y enfatizo en que el Gobierno ''acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar''.

