León XIV recibió en privado a víctimas de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica

La reunión ya figuraba entre los compromisos de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú: la Santa Sede había adelantado que el Papa vería a víctimas de abusos, aunque mantuvo en reserva la fecha y el lugar.

La reunión ya figuraba entre los compromisos de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú: la Santa Sede había adelantado que el Papa vería a víctimas de abusos, aunque mantuvo en reserva la fecha y el lugar.

Qué dijo el Vaticano

En un comunicado difundido en italiano, la Santa Sede confirmó los detalles del encuentro. “En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local”, indicó el texto.

Según el Vaticano, el Pontífice “habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”.

El comunicado agregó que, al cierre, el Papa les impartió la bendición y les agradeció el encuentro y el testimonio de fe. “A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que no fueron posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de escucha, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia. El diálogo duró más de una hora”, concluyó.