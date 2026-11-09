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León XIV recibió en privado a víctimas de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica

La reunión fue privada y duró más de una hora. León XIV también agradeció a las víctimas que no pudieron encontrarse personalmente con él.

Cinco personas que sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia católica fueron recibidas este lunes por el papa León XIV, en una reunión reservada que se prolongó por más de una hora durante su estadía en la Argentina.

El Pontífice dedicó tiempo a escuchar a cada víctima por separado. En esos diálogos, los cinco le relataron lo que vivieron y le acercaron sus ideas para que la institución evite que hechos así se repitan.

Antes de despedirlos, León XIV les dio su bendición y les agradeció tanto el encuentro como el testimonio de fe que compartieron con él. El gesto alcanzó también a quienes no pudieron verlo en persona, a los que dedicó un agradecimiento especial.

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La reunión ya figuraba entre los compromisos de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú: la Santa Sede había adelantado que el Papa vería a víctimas de abusos, aunque mantuvo en reserva la fecha y el lugar.

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Qué dijo el Vaticano

En un comunicado difundido en italiano, la Santa Sede confirmó los detalles del encuentro. “En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local”, indicó el texto.

Según el Vaticano, el Pontífice “habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”.

El comunicado agregó que, al cierre, el Papa les impartió la bendición y les agradeció el encuentro y el testimonio de fe. “A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que no fueron posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de escucha, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia. El diálogo duró más de una hora”, concluyó.

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