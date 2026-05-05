La Justicia descartó el pedido de detención de Adorni y Milei salió a respaldarlo

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En ese marco, la Justicia ordenó el peritaje del celular del contratista Matías Tabar, cuya declaración es uno de los pilares del expediente. El objetivo es verificar los intercambios que habría mantenido con Adorni y su entorno, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo al frente judicial, el caso escaló al plano político. El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete a través de redes sociales, donde replicó mensajes de dirigentes oficialistas que cuestionan las denuncias.

En despachos del oficialismo consideran que Adorni debería apartarse mientras avanza la explicación de su situación patrimonial. La postura atraviesa distintos sectores internos, incluso entre funcionarios que mantienen buena relación con el jefe de Gabinete.

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Pagano y todos los que están en Carnaval son una manga de hijis de puta. Todo lo que les importa es que la gente escuche es "tiene una cascada". Juegan con que la gente nunca va a llegar a ver la foto real... 3 chorritos de agua en la pileta.… https://t.co/2jAHxOf8Yy — Lilia Lemoine (@lilialemoine) May 5, 2026

Entre esas voces se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, quien relativizó los elementos del caso y apuntó contra la oposición. El gesto del Presidente buscó mostrar cohesión en un momento sensible.

Sin embargo, puertas adentro del Gobierno el escenario no es tan lineal. El avance de la causa genera preocupación en sectores del propio oficialismo, donde siguen de cerca el impacto político que puede tener la investigación, especialmente a medida que se suman pruebas y testimonios.

El rechazo a la detención le da aire a Adorni en lo inmediato, pero no despeja el frente judicial ni el ruido político. Con peritajes en marcha y nuevas declaraciones previstas, el expediente sigue activo y bajo observación tanto en tribunales como dentro del propio Gobierno.