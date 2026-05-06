Bullrich pidió a Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada

Embed - PATRICIA BULLRICH: "ADORNI DIJO TENER UNA EXPLICACIÓN A LOS GASTOS"

"Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

Bullrich subrayó que, para Adorni, "ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque si no el Gobierno se empantana".

"Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible. El tiene en sus manos la herramienta para hacerlo", remarcó Bullrich, que además dijo que habla de estos temas con "sinceridad" con el mandatario.

Las declaraciones de la senadora resonaron fuertemente en el ámbito político, ya que se trata de la primera figura del oficialismo que alza la voz públicamente en un tema de alta sensibilidad.