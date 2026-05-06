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Bullrich pidió a Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada

En declaraciones televisivas, la presidente del bloque de senadores libertario consideró que el jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito, debe aclarar urgentemente su situación.

Horas después de que Javier Milei ratificara nuevamente en su cargo a Manuel Adorni, Patricia Bullrich consideró este miércoles que el jefe del Gabinete tiene que presentar su declaración jurada "de manera inmediata" para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito. "Si no, el Gobierno se empantana", comentó.

"El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato", afirmó en declaraciones a A24 la jefa del bloque se senadores de La Libertad Avanza.

La exministra de Seguridad sostuvo que, con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni "puede demostrar o no puede demostrar" de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.

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"Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

Bullrich subrayó que, para Adorni, "ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque si no el Gobierno se empantana".

"Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible. El tiene en sus manos la herramienta para hacerlo", remarcó Bullrich, que además dijo que habla de estos temas con "sinceridad" con el mandatario.

Las declaraciones de la senadora resonaron fuertemente en el ámbito político, ya que se trata de la primera figura del oficialismo que alza la voz públicamente en un tema de alta sensibilidad.

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