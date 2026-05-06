Horas después de que Javier Milei ratificara nuevamente en su cargo a Manuel Adorni, Patricia Bullrich consideró este miércoles que el jefe del Gabinete tiene que presentar su declaración jurada "de manera inmediata" para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito. "Si no, el Gobierno se empantana", comentó.
Bullrich pidió a Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada
En declaraciones televisivas, la presidente del bloque de senadores libertario consideró que el jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito, debe aclarar urgentemente su situación.