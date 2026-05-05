Así es la cascada que Adorni ordenó construir en la pileta de su casa

Los trabajos pactados también abarcaron la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, nuevo revestimiento exterior, colocación de nuevas puertas, mejoras en escalera, reforma total de la parrilla y la pileta, instalación de jacuzzi y ajustes de iluminación integral.

Tabar relató al fiscal que su función se extendió más allá de la obra civil: fungió como interlocutor para coordinar el trabajo de proveedores y carpinteros. Solicitaba presupuestos a distintos especialistas, se los entregaba a Adorni, recibía los fondos y realizaba los pagos en nombre del jefe de Gabinete.

En la documentación de la causa figuran compras específicas para equipar la vivienda, incluyendo racks de TV, muebles de baño y dormitorios, mobiliario integral para living y comedor.

Números y tiempos de obra

Según la causa investigada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial canalizó los desembolsos entre septiembre de 2024 y mediados de 2025.

La magnitud de los adelantos y la modalidad de pago configuran un eje clave de la investigación, ya que todo el monto -incluidos adelantos de USD 35.000 y USD 20.000 y sucesivos pagos hasta cancelar una deuda final de USD 20.929- fue entregado fuera de los circuitos fiscales establecidos, según consta en la testimonial aportada al Ministerio Público.

El presupuesto inicial, según relató Tabar al fiscal Pollicita, llegaba a USD 94.000, pero las modificaciones y agregados hicieron que el costo total superara con creces esa cifra, entre desembolsos en efectivo y extras solicitados durante la obra, situación que se prolongó durante más de ocho meses.

La investigación judicial cuenta además con registros documentales: Tabar presentó fotos, videos, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con cada tramo de la obra.

El testigo también precisó el detalle de los pagos: en abril, Adorni entregó USD 30.000, en mayo otros USD 100.000, en junio USD 30.000 y en julio USD 50.000, quedando el saldo anteriormente mencionado.

El seguimiento detallado de la carpintería revela cinco pedidos consecutivos: USD 8.000 el 14 de diciembre, USD 6.400 el 20 de diciembre, USD 19.000 el 3 de abril, USD 7.500 el 26 de junio y USD 3.300 el 1 de julio.