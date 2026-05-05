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Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni

Según dijo el contratista ante la Justicia, el jefe de Gabinete gastó más de 245.000 dólares en refacciones, mientras ganaba $3 millones mensuales como salario del Estado.

Las curiosas refacciones que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su mansión del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se volvieron virales en las redes sociales. Así, la indignación por el dudoso patrimonio del funcionario mutó en divertidos memes y bromas.

La remodelación le costó 245.929 dólares a Adorni, según declaró este lunes ante la Justicia el contratista Matías Tabar, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Todo en efectivo y "en negro", sin facturación.

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Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones.

Todas estas cifras de dinero mientras Adorni ganaba unos $3 millones mensuales, tras congelar su salario.

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