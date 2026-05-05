Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni

La remodelación le costó 245.929 dólares a Adorni, según declaró este lunes ante la Justicia el contratista Matías Tabar, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Todo en efectivo y "en negro", sin facturación.