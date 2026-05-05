Las curiosas refacciones que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su mansión del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se volvieron virales en las redes sociales. Así, la indignación por el dudoso patrimonio del funcionario mutó en divertidos memes y bromas.
Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni
Según dijo el contratista ante la Justicia, el jefe de Gabinete gastó más de 245.000 dólares en refacciones, mientras ganaba $3 millones mensuales como salario del Estado.