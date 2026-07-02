Diputados aprobó la Ley de Desarrollo Minero y Martín destacó el consenso

"Quiero felicitar a los diputados porque fue un gran debate. Han hecho un gran trabajo y hoy se logró la aprobación con 33 votos afirmativos de un proyecto que se viene trabajando desde hace más de un año", expresó en rueda de prensa.

Martín señaló que el principal objetivo de la ley es garantizar una mayor participación de la mano de obra y de los proveedores locales en los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia.

"El propósito es cuidar la mano de obra sanjuanina y darle preponderancia en las contrataciones vinculadas a la actividad minera", sostuvo.

Entre los principales lineamientos de la norma se establece como meta que el 80% de la mano de obra empleada en los emprendimientos mineros sea de San Juan y que el 60% de los proveedores pertenezcan a la provincia, siempre que exista capacidad para brindar los bienes y servicios requeridos.

Además, la ley incorpora un criterio de desarrollo territorial, promoviendo que el 30% de los trabajadores contratados pertenezcan al departamento donde se desarrolla el proyecto y que el 20% de los proveedores también sean de esa misma jurisdicción.

El vicegobernador destacó que durante el tratamiento legislativo se introdujeron modificaciones surgidas a partir de propuestas de los diputados departamentales, enriqueciendo el texto definitivo.

La iniciativa establece un marco legal destinado a incentivar la contratación de trabajadores locales, fortalecer el entramado de proveedores sanjuaninos y generar una mayor integración entre las empresas mineras y las comunidades donde se emplazan los proyectos. También crea mecanismos de monitoreo, registros públicos y herramientas de transparencia para medir el impacto económico de la actividad.

Uno de los ejes de la norma será la obligación de que cada emprendimiento presente un diagnóstico sobre la demanda de empleo y de bienes y servicios que requerirá durante las distintas etapas del proyecto. A partir de esa información, el Gobierno podrá planificar programas de capacitación para trabajadores y acciones de fortalecimiento para las empresas locales.

Asimismo, la ley prevé que las compañías elaboren planes de desarrollo local con objetivos medibles, sin establecer cupos obligatorios, aunque contempla incentivos, como bonos de crédito fiscal, para aquellas empresas que cumplan las metas propuestas.

Con esta aprobación, el Gobierno de San Juan busca consolidar un modelo de crecimiento de la minería con mayor impacto en la economía provincial, promoviendo que el desarrollo de la actividad se traduzca en más empleo, mayor competitividad para las empresas locales y una distribución más amplia de los beneficios en las comunidades donde se llevan adelante los proyectos.