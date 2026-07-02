El calendario lunar es una de las herramientas más consultadas al momento de realizarse un corte de pelo. La explicación radica en que, si seguimos las fases de la Luna, podremos obtener distintos beneficios, tales como un crecimiento acelerado o un mayor volumen. Por esta razón, a continuación conocerás los días sugeridos de julio para pedir un turno en la peluquería.
Estos son los mejores días de julio para cortarse el pelo
La Luna ofrece ventanas específicas según el objetivo que cada persona busque para su cabello. Por lo tanto, conocer cada fase lunar ayudará a tener un corte de pelo que mejorará nuestras facciones notablemente.