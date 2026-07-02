Caso Rubiño: la Fiscalía espera los fundamentos del fallo para definir la apelación

A pesar del requerimiento de la Fiscalía, el titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, resolvió modificar la calificación legal. El pasado 1 de julio de 2026, el magistrado consideró a M. J. N. autor penalmente responsable del delito de "Homicidio Culposo", imponiéndole una pena notablemente menor: 2 años de prisión de cumplimiento condicional y el doble de tiempo (cuatro años) de inhabilitación para conducir. La resolución judicial implica que el acusado mantendrá su libertad, lo que provocó que los familiares y amigos concentrados a las puertas de la sede judicial estallaran en llanto, gritos y muestras de profunda impotencia.

La reacción del entorno de la adolescente fallecida en octubre de 2023 no se hizo esperar. A través de las redes sociales difundieron un crudo descargo contra el fallo: "Condena mediocre, justicia injusta, Y RECUERDEN SUS VIDAS VALEN DOS AÑOS". En concordancia, Jorge Rubiño, padre de Lucía, expresó ante los micrófonos su indignación frente al sistema judicial: "Una vergüenza, la verdad es increíble. No hay palabras, son unos caraduras. Pensé que iba a haber una pena más dura... No hay paz con esto, no se puede confiar en nadie".