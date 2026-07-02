La Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia N.º 1, bajo la titularidad de la Dra. Liliana Marinero y junto a la Dra. Carolina García Torrejón y su equipo, comunicó formalmente las actuaciones del debate llevado a cabo en el edificio de Flagrancia en relación al juicio por la muerte de Lucía Rubiño. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal ratificó que la prueba rendida en el proceso demostró la existencia de un "Homicidio" bajo la modalidad de "Dolo Eventual", contemplado en el artículo 79 del Código Penal. En base a esta calificación, la acusación solicitó formalmente al juez interante una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado, M. J. N. (menor de edad al momento del hecho).
Caso Rubiño: la Fiscalía espera los fundamentos del fallo para definir la apelación
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena bajo la figura de homicidio con dolo eventual. Sin embargo, el magistrado condenó al imputado a 2 años de ejecución condicional por homicidio culposo.