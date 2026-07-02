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Caso Rubiño: la Fiscalía espera los fundamentos del fallo para definir la apelación

El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena bajo la figura de homicidio con dolo eventual. Sin embargo, el magistrado condenó al imputado a 2 años de ejecución condicional por homicidio culposo.

La Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia N.º 1, bajo la titularidad de la Dra. Liliana Marinero y junto a la Dra. Carolina García Torrejón y su equipo, comunicó formalmente las actuaciones del debate llevado a cabo en el edificio de Flagrancia en relación al juicio por la muerte de Lucía Rubiño. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal ratificó que la prueba rendida en el proceso demostró la existencia de un "Homicidio" bajo la modalidad de "Dolo Eventual", contemplado en el artículo 79 del Código Penal. En base a esta calificación, la acusación solicitó formalmente al juez interante una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado, M. J. N. (menor de edad al momento del hecho).

A pesar del requerimiento de la Fiscalía, el titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, resolvió modificar la calificación legal. El pasado 1 de julio de 2026, el magistrado consideró a M. J. N. autor penalmente responsable del delito de "Homicidio Culposo", imponiéndole una pena notablemente menor: 2 años de prisión de cumplimiento condicional y el doble de tiempo (cuatro años) de inhabilitación para conducir. La resolución judicial implica que el acusado mantendrá su libertad, lo que provocó que los familiares y amigos concentrados a las puertas de la sede judicial estallaran en llanto, gritos y muestras de profunda impotencia.

La reacción del entorno de la adolescente fallecida en octubre de 2023 no se hizo esperar. A través de las redes sociales difundieron un crudo descargo contra el fallo: "Condena mediocre, justicia injusta, Y RECUERDEN SUS VIDAS VALEN DOS AÑOS". En concordancia, Jorge Rubiño, padre de Lucía, expresó ante los micrófonos su indignación frente al sistema judicial: "Una vergüenza, la verdad es increíble. No hay palabras, son unos caraduras. Pensé que iba a haber una pena más dura... No hay paz con esto, no se puede confiar en nadie".

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El siniestro que originó la causa ocurrió cuando la víctima se encontraba en la vereda de la casa de una amiga en el barrio Profesional de Rivadavia y fue embestida por un Renault Sandero guiado por el ahora condenado. Testigos del hecho manifestaron que el automóvil perdió el control en medio de maniobras de competencia (presuntas picadas) con una camioneta Toyota Hilux guiada por Juan Pablo Echegaray, quien previamente fue sobreseído por el Tribunal de Impugnación ante la falta de pruebas directas. Tras este fallo de primera instancia que deja una herida abierta en la sociedad, las autoridades judiciales adelantaron que los fundamentos de la sentencia dictada por el juez Toro serán dados a conocer el próximo 30 de julio de 2026, fecha a partir de la cual el Ministerio Público Fiscal analizará los pasos legales a seguir.

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