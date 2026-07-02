Un aberrante caso de abusos sistemáticos llegó a su fin en los tribunales locales con una histórica condena unificada. Un hombre, que ya arrastraba antecedentes penales en la provincia de Córdoba por delitos similares cometidos en 2011 y 2016, fue sentenciado a una pena única de 36 años de prisión de cumplimiento efectivo tras comprobarse que utilizaba el vínculo de convivencia con sus parejas para violar a los hijos de las mujeres.
Histórico fallo de ANIVI: 36 años de cárcel para un abusador sistemático
La fiscal Andrea Insegna brindó detalles de la compleja investigación y destacó el valor del engranaje probatorio de las médicas y psicólogas para lograr la unificación de la pena.