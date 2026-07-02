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Histórico fallo de ANIVI: 36 años de cárcel para un abusador sistemático

La fiscal Andrea Insegna brindó detalles de la compleja investigación y destacó el valor del engranaje probatorio de las médicas y psicólogas para lograr la unificación de la pena.

Un aberrante caso de abusos sistemáticos llegó a su fin en los tribunales locales con una histórica condena unificada. Un hombre, que ya arrastraba antecedentes penales en la provincia de Córdoba por delitos similares cometidos en 2011 y 2016, fue sentenciado a una pena única de 36 años de prisión de cumplimiento efectivo tras comprobarse que utilizaba el vínculo de convivencia con sus parejas para violar a los hijos de las mujeres.

El raid delictivo del implicado en San Juan comenzó a desmoronarse judicialmente en los últimos años a medida que avanzaban los legajos en su contra. El 24 de junio de 2021, recibió una primera condena de 12 años de prisión efectiva por el abuso sexual de dos menores de edad. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2022, la Justicia le impuso otra pena de 21 años de cárcel por un caso denunciado en 2019. Si bien el sujeto llegó a ser absuelto en otra de las causas paralelas por el beneficio de la duda, el avance de las investigaciones locales terminó por cercarlo definitivamente.

El último de los juicios, impulsado tras la denuncia de la madre de las víctimas, ventiló detalles escalofriantes. Los damnificados en esta oportunidad fueron dos hermanitos: un niño que tenía 7 años al momento de los hechos, quien sufrió abuso sexual con acceso carnal, y una nena de apenas 4 años, víctima de graves ultrajes. En diálogo con sanjuan8.com, la fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI, Andrea Insegna, detalló que para este legajo en particular la fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión. Finalmente, el tribunal resolvió condenarlo a 15 años por este último proceso, pero dictó la unificación total con las penas previas en un monto definitivo de 36 años de reclusión.

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La fiscal Insegna valoró positivamente que los magistrados mantuvieran firmes las calificaciones legales más gravosas debido a la gravedad del daño ocasionado. El abusador fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por la guarda y la convivencia, en concurso con promoción de la corrupción de menores, agravada a su vez por la corta edad de las víctimas. Los magistrados determinaron que el condenado se valía sistemáticamente de la confianza de sus parejas para quedar a cargo de los niños y vulnerar su integridad.

En este tipo de procesos judiciales, donde la obtención de evidencia física suele ser sumamente compleja por el paso del tiempo y el ámbito de intimidad donde ocurren los hechos, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó a este medio que resultó fundamental el engranaje probatorio técnico. La declaración y los informes de las médicas y de las psicólogas que intervinieron y asistieron a los niños en el ámbito especializado de ANIVI fueron las piezas clave para sostener la acusación y lograr que el peligroso delincuente permanezca tras las rejas por las próximas décadas.

SI CONOCES A UN NIÑO, NIÑAS U ADOLESCENTE QUE SEA VÍCTIMA DE ABUSOS SEXUALES PODES PEDIR AYUDA EN ANIVI 0264 427-5493

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