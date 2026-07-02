Histórico fallo de ANIVI: 36 años de cárcel para un abusador sistemático

El raid delictivo del implicado en San Juan comenzó a desmoronarse judicialmente en los últimos años a medida que avanzaban los legajos en su contra. El 24 de junio de 2021, recibió una primera condena de 12 años de prisión efectiva por el abuso sexual de dos menores de edad. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2022, la Justicia le impuso otra pena de 21 años de cárcel por un caso denunciado en 2019. Si bien el sujeto llegó a ser absuelto en otra de las causas paralelas por el beneficio de la duda, el avance de las investigaciones locales terminó por cercarlo definitivamente.

El último de los juicios, impulsado tras la denuncia de la madre de las víctimas, ventiló detalles escalofriantes. Los damnificados en esta oportunidad fueron dos hermanitos: un niño que tenía 7 años al momento de los hechos, quien sufrió abuso sexual con acceso carnal, y una nena de apenas 4 años, víctima de graves ultrajes. En diálogo con sanjuan8.com, la fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI, Andrea Insegna, detalló que para este legajo en particular la fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión. Finalmente, el tribunal resolvió condenarlo a 15 años por este último proceso, pero dictó la unificación total con las penas previas en un monto definitivo de 36 años de reclusión.