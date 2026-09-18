Investigan cómo un bebé de 28 días terminó con fracturas y cocaína en su organismo

Según explicó el fiscal de Morteros, Francisco Paygés, el bebé ingresó con “un severo cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria, y con aparentes golpes físicos”. Luego de estabilizarlo, los profesionales confirmaron las lesiones óseas.

Lesiones de distinta antigüedad

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo y cuándo fueron producidas las lesiones.

El fiscal sostuvo que algunas serían recientes, mientras que otras tendrían una antigüedad superior a las 48 horas. “Las lesiones son recientes y de larga data, es decir de más de 48 horas, lo cual me permite entender que ninguno de los padres sería ajeno al hecho”, afirmó Paygés.

Los padres del bebé, Brisa Masilla, de 26 años, y Darío Fabián Bustos, de 33, fueron detenidos e imputados inicialmente por lesiones graves calificadas por el vínculo.

Sin embargo, la Fiscalía analiza una posible modificación de la acusación en función de la evolución del estado de salud del niño y de los resultados que arrojen las distintas pericias.

También investigan cómo llegó la cocaína al bebé

La presencia de cocaína abrió otra línea de investigación. Los padres negaron haber consumido sustancias y ahora los investigadores buscan determinar cómo ingresó la droga al organismo del recién nacido.

Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que haya existido un contacto directo con la sustancia o que la exposición se haya producido a través de la lactancia.

Además, el fiscal indicó que el cuadro respiratorio podría estar relacionado con un síndrome de abstinencia. “El cuadro de insuficiencia respiratoria estaría relacionado a un posible cuadro de abstinencia del bebé”, señaló.

La historia clínica del parto tampoco habría registrado signos de abstinencia en el momento del nacimiento. Por eso, la investigación deberá reconstruir qué ocurrió durante los primeros 28 días de vida del niño y establecer si existió consumo de drogas durante el embarazo.

Los otros dos hijos quedaron bajo resguardo

La mujer detenida tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, que también vivían en el domicilio familiar. Luego de la detención de los adultos, intervino el organismo de niñez y los chicos quedaron provisoriamente al cuidado de una abuela, mientras se evalúa su situación y se intenta determinar si pudieron haber atravesado situaciones similares.

La investigación continúa con testimonios, estudios médicos y pericias para reconstruir el contexto familiar y determinar las responsabilidades por las lesiones y la presencia de cocaína en el organismo del bebé.