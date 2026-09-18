Evadió un corte por un choque fatal, embestió tres controles y terminó detenido

Tres intentos de frenarlo y maniobras peligrosas

El hecho comenzó pasadas las 23:40, en momentos en que personal de Criminalística y de la Comisaría 31° realizaba un corte preventivo en la intersección de Ruta 20 y calle La Plata a raíz del choque ocurrido minutos antes.

El primer escape: Vega hizo caso omiso a las indicaciones, embistió la señalización colocada en la calzada y huyó a toda velocidad hacia el oeste por la Ruta 20.

Ataque a la custodia del Depósito Judicial: Al verse acorralado en la zona de Ruta 20 y calle Zapata, realizó un giro en U y tomó por Callejón Balmaceda. Frente al Depósito Judicial de 9 de Julio, le tiró el vehículo encima a los efectivos que intentaron cerrarle el paso.

Ataque a los motoristas: Tras continuar su huida por Ruta Provincial N° 155, se cruzó de frente con una patrulla de la Unidad Operativa Medanito y realizó un volantazo brusco con intenciones de embestir a los uniformados.



Detención en Rawson

La persecución finalizó en la localidad de Médano de Oro, departamento Rawson. Un operativo cerrojo coordinado entre la Subcomisaría Médano de Oro y móviles de apoyo logró interceptar el automóvil en el cruce de Ruta Provincial N° 155 y calle Ramón Franco.

El conductor fue aprehendido en el lugar y el vehículo quedó secuestrado a disposición de la Justicia.