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Evadió un corte por un choque fatal, embestió tres controles y terminó detenido

Un joven de 25 años fue aprehendido por Flagrancia tras escapar a alta velocidad en un Renault 19. Puso en riesgo a efectivos en 9 de Julio y Rawson.

Un peligroso episodio de fuga y resistencia a la autoridad se registró durante la noche de este jueves, cuando un conductor ignoró los desvíos del operativo por el siniestro vial fatal en la Ruta 20 y desató una intensa persecución policial por varios departamentos.

El detenido fue identificado como Espejo Vega (25), quien circulaba a bordo de un automóvil Renault 19 de color blanco y quedó a disposición de la UFI Flagrancia por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Leé también: Identificaron al automovilista que murió en un choque sobre RN 20

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Tres intentos de frenarlo y maniobras peligrosas

El hecho comenzó pasadas las 23:40, en momentos en que personal de Criminalística y de la Comisaría 31° realizaba un corte preventivo en la intersección de Ruta 20 y calle La Plata a raíz del choque ocurrido minutos antes.

  • El primer escape: Vega hizo caso omiso a las indicaciones, embistió la señalización colocada en la calzada y huyó a toda velocidad hacia el oeste por la Ruta 20.

  • Ataque a la custodia del Depósito Judicial: Al verse acorralado en la zona de Ruta 20 y calle Zapata, realizó un giro en U y tomó por Callejón Balmaceda. Frente al Depósito Judicial de 9 de Julio, le tiró el vehículo encima a los efectivos que intentaron cerrarle el paso.

  • Ataque a los motoristas: Tras continuar su huida por Ruta Provincial N° 155, se cruzó de frente con una patrulla de la Unidad Operativa Medanito y realizó un volantazo brusco con intenciones de embestir a los uniformados.

Detención en Rawson

La persecución finalizó en la localidad de Médano de Oro, departamento Rawson. Un operativo cerrojo coordinado entre la Subcomisaría Médano de Oro y móviles de apoyo logró interceptar el automóvil en el cruce de Ruta Provincial N° 155 y calle Ramón Franco.

El conductor fue aprehendido en el lugar y el vehículo quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

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