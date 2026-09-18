Milei habló del video de Bullrich con Lali y reveló algo inesperado

El gesto apareció, además, en un momento político particular. La senadora había cuestionado que los cambios sobre discapacidad del Presupuesto 2027 no fueran discutidos previamente en la mesa política del Gobierno y había reclamado mayor coordinación antes de que los proyectos lleguen al Congreso.

La respuesta inesperada de Milei

La repercusión llegó hasta el Presidente. La periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, contó en Puro Show que decidió escribirle directamente a Milei para preguntarle qué opinaba del video de Bullrich.

La respuesta del mandatario fue contundente, pero en un sentido diferente al que podía esperarse por sus antecedentes con la cantante. “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema”, respondió Milei, según el mensaje que la periodista leyó al aire.

Después agregó una frase que terminó convirtiéndose en el dato más llamativo de la respuesta presidencial: “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”.

Y reveló algo más: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”. Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron el intercambio entre el Presidente y la periodista.

Un gesto que llegó en medio de la tensión

El video de Bullrich no fue publicado en un contexto político neutro. La senadora había expuesto diferencias con el Gobierno por el capítulo del Presupuesto relacionado con discapacidad y reclamado que las decisiones se discutan previamente dentro de la mesa política.

Por eso, la elección de una canción de Lali generó distintas interpretaciones en redes sociales y en medios. Algunos la tomaron como un gesto dirigido al Presidente, aunque Bullrich no explicó públicamente que el video tuviera ese significado.

Mientras tanto, Milei optó por despegar la música de la disputa política y, paradójicamente, terminó contando que la polémica lo llevó a escuchar canciones de una artista con la que mantuvo fuertes cruces públicos.