"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

Milei habló del video de Bullrich con Lali y reveló algo inesperado

El Presidente respondió a una periodista que le preguntó por el posteo de la senadora y contó qué hizo después de la polémica.

Un video de Patricia Bullrich escuchando a Lali Espósito terminó abriendo una nueva escena dentro de la interna de La Libertad Avanza. La senadora publicó este viernes imágenes desde su despacho, con el tema “No me importa” de fondo, apenas un día después de cuestionar públicamente al Gobierno por los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

La elección de la canción rápidamente llamó la atención por el historial de cruces entre Javier Milei y la cantante, que comenzó durante la campaña de 2023 y continuó durante los primeros años de la gestión libertaria.

Bullrich acompañó el video con una frase: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”. En las imágenes se la ve trabajando en su oficina mientras reproduce la canción desde una computadora y recibe documentación de sus colaboradores.

Te puede interesar...

El gesto apareció, además, en un momento político particular. La senadora había cuestionado que los cambios sobre discapacidad del Presupuesto 2027 no fueran discutidos previamente en la mesa política del Gobierno y había reclamado mayor coordinación antes de que los proyectos lleguen al Congreso.

La respuesta inesperada de Milei

La repercusión llegó hasta el Presidente. La periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, contó en Puro Show que decidió escribirle directamente a Milei para preguntarle qué opinaba del video de Bullrich.

La respuesta del mandatario fue contundente, pero en un sentido diferente al que podía esperarse por sus antecedentes con la cantante. “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema”, respondió Milei, según el mensaje que la periodista leyó al aire.

Después agregó una frase que terminó convirtiéndose en el dato más llamativo de la respuesta presidencial: “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”.

Y reveló algo más: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”. Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron el intercambio entre el Presidente y la periodista.

Un gesto que llegó en medio de la tensión

El video de Bullrich no fue publicado en un contexto político neutro. La senadora había expuesto diferencias con el Gobierno por el capítulo del Presupuesto relacionado con discapacidad y reclamado que las decisiones se discutan previamente dentro de la mesa política.

Por eso, la elección de una canción de Lali generó distintas interpretaciones en redes sociales y en medios. Algunos la tomaron como un gesto dirigido al Presidente, aunque Bullrich no explicó públicamente que el video tuviera ese significado.

Mientras tanto, Milei optó por despegar la música de la disputa política y, paradójicamente, terminó contando que la polémica lo llevó a escuchar canciones de una artista con la que mantuvo fuertes cruces públicos.

Temas

Te puede interesar