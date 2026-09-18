"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > ciclismo

El ciclismo sanjuanino se prepara para volver y ya tiene 14 fechas confirmadas

La temporada rutera 2026/2027 comenzará el 22 de noviembre y tendrá 14 fechas. La apertura sería en 9 de Julio, mientras que la Vuelta a San Juan aparece prevista entre el 24 y el 31 de enero, aunque todavía resta definir un posible cambio de fecha.

El ciclismo sanjuanino ya empieza a poner en marcha su próxima gran temporada. La ruta volverá a ser protagonista desde el 22 de noviembre, cuando se ponga en marcha el calendario 2026/2027, que tendrá 14 fechas distribuidas entre distintos clubes y se extenderá hasta marzo del año próximo.

La apertura estará a cargo de la Unión Vecinal General Manuel Belgrano y, si se terminan de cerrar las gestiones, tendrá a 9 de Julio como escenario. Será el primer capítulo de una temporada que volverá a reunir algunas de las competencias más importantes del calendario provincial.

La actividad tendrá su punto máximo con la Vuelta a San Juan, organizada por el Pedal Club Olimpia. En principio, la gran carrera sanjuanina está prevista entre el 24 y el 31 de enero de 2027, aunque todavía existe la posibilidad de adelantarla o postergarla una semana. Esa definición será uno de los principales ajustes que deberán resolverse antes de la confirmación definitiva del calendario.

Te puede interesar...

La Vuelta cambia el orden del calendario

Una de las novedades estará en el lugar que ocupará el Giro del Sol. La tradicional competencia, que habitualmente se disputaba antes de la Vuelta, esta vez quedará programada después de la gran carrera sanjuanina.

La prueba estará nuevamente bajo la organización de la Fundación para el Progreso y tendrá sus jornadas entre el 5 y el 7 de febrero. Antes, el 3 de enero, llegará una de las clásicas que ya tiene fecha confirmada: la Doble Difunta Correa, organizada por el Club Ciclista Alvear.

Así, entre noviembre y marzo, los equipos y ciclistas tendrán por delante un calendario que combina carreras de un día, competencias por etapas y las grandes citas tradicionales del ciclismo local.

El calendario completo

La temporada comenzará el 22 de noviembre y tendrá fechas hasta el 14 de marzo, cuando el Club Sol Naciente cierre oficialmente el calendario.

22 de noviembre: Unión Vecinal General Manuel Belgrano.

27, 28 y 29 de noviembre: Caucete Pedal Club.

6 de diciembre: Club Sergio “Payaso” Valdéz.

13 de diciembre: Club Ciclista Independiente.

20 de diciembre: Club Ciclista Juventud Chimbas.

27 de diciembre: Fundación Planeta Ramírez.

3 de enero: Club Ciclista Alvear.

10 de enero: Club Ciclista Independiente.

17 de enero: Club Ciclista Juventud Chimbas.

24 al 31 de enero: Pedal Club Olimpia, Vuelta a San Juan.

5, 6 y 7 de febrero: Fundación para el Progreso, Giro del Sol.

28 de febrero: Huracán Cicles Club.

7 de marzo: Pedal Club Olimpia.

14 de marzo: Club Sol Naciente.

Este domingo vuelve la pista

Mientras la ruta espera su regreso, este domingo volverá la acción al Velódromo Vicente Chancay después de dos semanas sin competencias.

La jornada comenzará a las 16 y tendrá un momento especial con un homenaje a Jorge Otarola, recientemente fallecido, quien integraba el cuerpo de comisarios y estaba vinculado al Pedal Club Olimpia.

La programación incluirá Velocidad Olímpica, Scratch y 120 Vueltas Puntuables. Las inscripciones se recibirán este sábado, de 18 a 21, en la sede del Olimpia.

Temas

Te puede interesar