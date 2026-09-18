El ciclismo sanjuanino se prepara para volver y ya tiene 14 fechas confirmadas

La Vuelta cambia el orden del calendario

Una de las novedades estará en el lugar que ocupará el Giro del Sol. La tradicional competencia, que habitualmente se disputaba antes de la Vuelta, esta vez quedará programada después de la gran carrera sanjuanina.

La prueba estará nuevamente bajo la organización de la Fundación para el Progreso y tendrá sus jornadas entre el 5 y el 7 de febrero. Antes, el 3 de enero, llegará una de las clásicas que ya tiene fecha confirmada: la Doble Difunta Correa, organizada por el Club Ciclista Alvear.

Así, entre noviembre y marzo, los equipos y ciclistas tendrán por delante un calendario que combina carreras de un día, competencias por etapas y las grandes citas tradicionales del ciclismo local.

El calendario completo

La temporada comenzará el 22 de noviembre y tendrá fechas hasta el 14 de marzo, cuando el Club Sol Naciente cierre oficialmente el calendario.

22 de noviembre: Unión Vecinal General Manuel Belgrano.

27, 28 y 29 de noviembre: Caucete Pedal Club.

6 de diciembre: Club Sergio “Payaso” Valdéz.

13 de diciembre: Club Ciclista Independiente.

20 de diciembre: Club Ciclista Juventud Chimbas.

27 de diciembre: Fundación Planeta Ramírez.

3 de enero: Club Ciclista Alvear.

10 de enero: Club Ciclista Independiente.

17 de enero: Club Ciclista Juventud Chimbas.

24 al 31 de enero: Pedal Club Olimpia, Vuelta a San Juan.

5, 6 y 7 de febrero: Fundación para el Progreso, Giro del Sol.

28 de febrero: Huracán Cicles Club.

7 de marzo: Pedal Club Olimpia.

14 de marzo: Club Sol Naciente.

Este domingo vuelve la pista

Mientras la ruta espera su regreso, este domingo volverá la acción al Velódromo Vicente Chancay después de dos semanas sin competencias.

La jornada comenzará a las 16 y tendrá un momento especial con un homenaje a Jorge Otarola, recientemente fallecido, quien integraba el cuerpo de comisarios y estaba vinculado al Pedal Club Olimpia.

La programación incluirá Velocidad Olímpica, Scratch y 120 Vueltas Puntuables. Las inscripciones se recibirán este sábado, de 18 a 21, en la sede del Olimpia.