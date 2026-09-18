Momentos de alta tensión se registraron este viernes 18 de septiembre en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo de personas que intentaba trasladar mercadería a través de un paso clandestino entre Aguas Blancas, en Salta, y Bermejo, del lado boliviano.
Graves incidentes en la frontera con Bolivia durante un operativo de Prefectura
El episodio ocurrió este viernes por la mañana en un paso clandestino entre Aguas Blancas y Bermejo, luego de que Prefectura interceptara mercadería que intentaba ingresar al territorio argentino.