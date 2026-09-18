Graves incidentes en la frontera con Bolivia durante un operativo de Prefectura

De acuerdo con la información preliminar, los incidentes comenzaron durante un procedimiento en el que los uniformados decomisaron mercadería que pretendía ser ingresada al territorio argentino por un sector no habilitado. La situación escaló rápidamente y derivó en corridas y enfrentamientos entre las personas que se encontraban en el lugar y los agentes de la fuerza federal.

En videos que comenzaron a circular durante la jornada se escuchan varias detonaciones mientras quienes estaban en el sector intentaban alejarse. Hasta el momento, no se informó oficialmente quién efectuó los disparos ni en qué circunstancias, y tampoco se difundieron precisiones sobre posibles personas heridas como consecuencia de los disturbios.