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Graves incidentes en la frontera con Bolivia durante un operativo de Prefectura

El episodio ocurrió este viernes por la mañana en un paso clandestino entre Aguas Blancas y Bermejo, luego de que Prefectura interceptara mercadería que intentaba ingresar al territorio argentino.

Momentos de alta tensión se registraron este viernes 18 de septiembre en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo de personas que intentaba trasladar mercadería a través de un paso clandestino entre Aguas Blancas, en Salta, y Bermejo, del lado boliviano.

De acuerdo con la información preliminar, los incidentes comenzaron durante un procedimiento en el que los uniformados decomisaron mercadería que pretendía ser ingresada al territorio argentino por un sector no habilitado. La situación escaló rápidamente y derivó en corridas y enfrentamientos entre las personas que se encontraban en el lugar y los agentes de la fuerza federal.

En videos que comenzaron a circular durante la jornada se escuchan varias detonaciones mientras quienes estaban en el sector intentaban alejarse. Hasta el momento, no se informó oficialmente quién efectuó los disparos ni en qué circunstancias, y tampoco se difundieron precisiones sobre posibles personas heridas como consecuencia de los disturbios.

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La zona de Aguas Blancas y Bermejo, separada por el río Bermejo, registra un intenso movimiento fronterizo y cuenta además con pasos utilizados de manera irregular para el traslado de personas y productos. En ese contexto, las fuerzas federales mantienen operativos destinados a combatir el contrabando, el narcotráfico y otros delitos fronterizos. La misma zona ya había sido escenario de incidentes similares a fines de agosto.

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