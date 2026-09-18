Lanzan el "Paseo de los Sabores" con degustaciones, música y sorteos

El evento se desarrollará en ambas veredas (norte y sur) de la arteria capitalina en el horario de 19:30 a 22:30. La franja comercial concentrará una amplia diversidad de rubros que abarca desde panadería tradicional y opciones de panadería saludable, hasta heladería, supermercado, farmacia, vivero y locales de accesorios para celulares.

Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer el paseo y disfrutar de una variada oferta que incluye degustaciones gastronómicas, promociones exclusivas en los distintos locales, sorteos e intervenciones musicales en vivo.