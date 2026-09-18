Los comercios ubicados sobre avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre calle Urquiza y Ameghino, se unieron para llevar adelante una propuesta especial denominada "Paseo de los Sabores". La iniciativa busca transformar la zona en el centro comercial a cielo abierto más grande de la ciudad y convocar a las familias sanjuaninas para darle la bienvenida a la primavera.
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Lanzan el "Paseo de los Sabores" con degustaciones, música y sorteos
Comerciantes de avenida Ignacio de la Roza invitan a celebrar la llegada de la primavera.