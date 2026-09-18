Un grave episodio se registró a bordo de un colectivo de la Red Tulum, cuando un hombre mayor de edad fue acusado de haber intentado tocar sin su consentimiento a una menor que viajaba en la misma unidad. Ante el pedido de auxilio de la adolescente, la reacción del chofer fue determinante para resguardar a la víctima y evitar que el sospechoso se diera a la fuga.
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Video: llevó a la comisaría a un hombre acusado de manosear a una adolescente
Ocurrió en una unidad de la Red Tulum. El chofer desvió el recorrido hasta la Seccional 9ª tras el alerta.