San Juan se prepara para una primavera y un verano diferentes. La presencia del fenómeno meteorológico de El Niño, sumada a la nieve acumulada en la cordillera y la posibilidad de precipitaciones intensas, cambia el panorama hídrico de la provincia. Aunque esto representa una recuperación vital de las reservas de agua, la Provincia trabaja en la prevención mediante la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE).
Las 5 preguntas para entender cómo podría afectar el fenómeno de El Niño a San Juan
Tras años de sequía, la combinación de lluvias e intensa acumulación de nieve plantea un escenario de mayor disponibilidad hídrica pero también de prevención.