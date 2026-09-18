Las 5 preguntas para entender cómo podría afectar el fenómeno de El Niño a San Juan

Las 5 preguntas clave sobre el escenario meteorológico

1. ¿Qué es El Niño y por qué puede influir en San Juan? Este fenómeno calienta las aguas del océano Pacífico Ecuatorial, alterando la atmósfera a nivel global. Para San Juan no implica que vaya a llover todos los días, pero sí aumenta significativamente la probabilidad de precipitaciones durante los próximos meses.

2. ¿Por qué la clave estará en la velocidad del deshielo? Las nevadas invernales dejaron una reserva hídrica fundamental en la montaña. El factor crítico radica en la temperatura: un aumento paulatino permitirá un derretimiento controlado, mientras que un ascenso brusco sumado a lluvias severas podría acelerar en poco tiempo el caudal de los ríos.

3. ¿Qué riesgos genera la llegada de mucha agua en poco tiempo? La concentración de grandes volúmenes de agua puede provocar aluviones, crecidas en cauces secos y bajada de barro o piedras en zonas de piedemonte. Áreas como Albardón, Sarmiento, Zonda, Ullum y los departamentos cordilleranos permanecen bajo monitoreo prioritario.

4. ¿Qué rol cumplen los diques y las obras de contención? Embalses como Los Caracoles, Punta Negra, Ullum y Cuesta del Viento permiten administrar y regular los caudales para mitigar crecidas. En paralelo, el Estado realiza trabajos de encauzamiento, limpieza y refuerzo de defensas en sectores vulnerables antes del inicio de la temporada.