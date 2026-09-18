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Las 5 preguntas para entender cómo podría afectar el fenómeno de El Niño a San Juan

Tras años de sequía, la combinación de lluvias e intensa acumulación de nieve plantea un escenario de mayor disponibilidad hídrica pero también de prevención.

San Juan se prepara para una primavera y un verano diferentes. La presencia del fenómeno meteorológico de El Niño, sumada a la nieve acumulada en la cordillera y la posibilidad de precipitaciones intensas, cambia el panorama hídrico de la provincia. Aunque esto representa una recuperación vital de las reservas de agua, la Provincia trabaja en la prevención mediante la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE).

Las 5 preguntas clave sobre el escenario meteorológico

  • 1. ¿Qué es El Niño y por qué puede influir en San Juan? Este fenómeno calienta las aguas del océano Pacífico Ecuatorial, alterando la atmósfera a nivel global. Para San Juan no implica que vaya a llover todos los días, pero sí aumenta significativamente la probabilidad de precipitaciones durante los próximos meses.

  • 2. ¿Por qué la clave estará en la velocidad del deshielo? Las nevadas invernales dejaron una reserva hídrica fundamental en la montaña. El factor crítico radica en la temperatura: un aumento paulatino permitirá un derretimiento controlado, mientras que un ascenso brusco sumado a lluvias severas podría acelerar en poco tiempo el caudal de los ríos.

  • 3. ¿Qué riesgos genera la llegada de mucha agua en poco tiempo? La concentración de grandes volúmenes de agua puede provocar aluviones, crecidas en cauces secos y bajada de barro o piedras en zonas de piedemonte. Áreas como Albardón, Sarmiento, Zonda, Ullum y los departamentos cordilleranos permanecen bajo monitoreo prioritario.

  • 4. ¿Qué rol cumplen los diques y las obras de contención? Embalses como Los Caracoles, Punta Negra, Ullum y Cuesta del Viento permiten administrar y regular los caudales para mitigar crecidas. En paralelo, el Estado realiza trabajos de encauzamiento, limpieza y refuerzo de defensas en sectores vulnerables antes del inicio de la temporada.

  • 5. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se pueden prever los eventos? Mientras los pronósticos estacionales marcan tendencias a meses vista, el monitoreo del río permite prever crecidas por deshielo con días de antelación. Las tormentas severas, en tanto, solo se detectan con pocas horas de margen, por lo que la preparación anticipada resulta indispensable.

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