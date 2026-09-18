El truco para liberar espacio en Google y evitar pagar por más almacenamiento

Por eso, borrar algunos documentos de Drive puede tener poco impacto si el mayor consumo está en las fotografías o en los correos con archivos adjuntos. Videos pesados, imágenes acumuladas durante años y mensajes con documentos pueden ocupar rápidamente varios gigabytes.

El primer paso es comprobar cuánto espacio está utilizado y qué servicio concentra la mayor parte del consumo. A partir de ahí, la limpieza puede enfocarse en los archivos que realmente hacen la diferencia.

Drive puede acumular durante años documentos, videos, archivos comprimidos, copias de seguridad y otros contenidos que ya no se utilizan.

Una forma práctica de comenzar es ingresar a la sección de almacenamiento y ordenar los archivos según su tamaño. De esta manera, los elementos más pesados quedan identificados y es más sencillo decidir cuáles conservar y cuáles eliminar.

Después de borrar los archivos innecesarios, hay que vaciar la papelera. Mientras permanezcan allí, pueden continuar formando parte del espacio utilizado. La actualización de la cuota puede demorar algunos minutos después de una eliminación importante.

Gmail también puede estar ocupando varios gigabytes

Los mensajes de texto prácticamente no representan un problema de espacio, pero los correos con fotografías, videos, contratos, facturas o archivos comprimidos pueden acumular un volumen considerable.

Gmail cuenta con herramientas de búsqueda que permiten localizar rápidamente esos mensajes. Por ejemplo, el comando has:attachment larger:15M permite encontrar correos con archivos adjuntos superiores a 15 MB.

También es posible buscar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para encontrar conversaciones antiguas. Antes de eliminarlas, conviene descargar cualquier documento que pueda ser necesario más adelante.

Al igual que en Drive, vaciar la papelera y la carpeta de spam es un paso fundamental para recuperar efectivamente el espacio.

En muchas cuentas, el mayor consumo proviene de Google Fotos. Fotografías, videos extensos, capturas de pantalla, imágenes duplicadas y archivos acumulados durante años pueden representar varios gigabytes.

Antes de borrar recuerdos importantes, una opción es descargarlos en una computadora, disco externo u otro servicio para conservar una copia.

También se puede recurrir al modo “Ahorro de almacenamiento”, que reduce el tamaño de las fotos y videos almacenados. Para una limpieza rápida, conviene revisar especialmente capturas de pantalla, imágenes borrosas, duplicados y videos que ya no sean necesarios.

La clave está en detectar primero qué ocupa más espacio y recién después decidir qué eliminar. De esa manera, es posible recuperar parte de los 15 GB gratuitos sin tener que contratar almacenamiento adicional.