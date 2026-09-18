"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > Google

El truco para liberar espacio en Google y evitar pagar por más almacenamiento

Drive, Gmail y Google Fotos comparten los 15 GB gratuitos de cada cuenta. Con estos simples pasos es posible eliminar archivos innecesarios y recuperar espacio.

Quedarse sin espacio en una cuenta de Google puede generar problemas que van desde no poder guardar nuevos archivos hasta dificultades para recibir correos o realizar copias de seguridad. Sin embargo, antes de pagar por más almacenamiento existe una alternativa: revisar qué contenido está ocupando la cuota y eliminar aquello que ya no se necesita.

Los 15 GB se comparten entre Drive, Gmail y Fotos

Uno de los puntos que suele generar confusión es que los 15 GB gratuitos no corresponden a cada servicio por separado. Google Drive, Gmail y Google Fotos utilizan una misma cuota de almacenamiento.

Te puede interesar...

Por eso, borrar algunos documentos de Drive puede tener poco impacto si el mayor consumo está en las fotografías o en los correos con archivos adjuntos. Videos pesados, imágenes acumuladas durante años y mensajes con documentos pueden ocupar rápidamente varios gigabytes.

El primer paso es comprobar cuánto espacio está utilizado y qué servicio concentra la mayor parte del consumo. A partir de ahí, la limpieza puede enfocarse en los archivos que realmente hacen la diferencia.

Drive puede acumular durante años documentos, videos, archivos comprimidos, copias de seguridad y otros contenidos que ya no se utilizan.

Una forma práctica de comenzar es ingresar a la sección de almacenamiento y ordenar los archivos según su tamaño. De esta manera, los elementos más pesados quedan identificados y es más sencillo decidir cuáles conservar y cuáles eliminar.

Después de borrar los archivos innecesarios, hay que vaciar la papelera. Mientras permanezcan allí, pueden continuar formando parte del espacio utilizado. La actualización de la cuota puede demorar algunos minutos después de una eliminación importante.

Gmail también puede estar ocupando varios gigabytes

Los mensajes de texto prácticamente no representan un problema de espacio, pero los correos con fotografías, videos, contratos, facturas o archivos comprimidos pueden acumular un volumen considerable.

Gmail cuenta con herramientas de búsqueda que permiten localizar rápidamente esos mensajes. Por ejemplo, el comando has:attachment larger:15M permite encontrar correos con archivos adjuntos superiores a 15 MB.

También es posible buscar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para encontrar conversaciones antiguas. Antes de eliminarlas, conviene descargar cualquier documento que pueda ser necesario más adelante.

Al igual que en Drive, vaciar la papelera y la carpeta de spam es un paso fundamental para recuperar efectivamente el espacio.

En muchas cuentas, el mayor consumo proviene de Google Fotos. Fotografías, videos extensos, capturas de pantalla, imágenes duplicadas y archivos acumulados durante años pueden representar varios gigabytes.

Antes de borrar recuerdos importantes, una opción es descargarlos en una computadora, disco externo u otro servicio para conservar una copia.

También se puede recurrir al modo “Ahorro de almacenamiento”, que reduce el tamaño de las fotos y videos almacenados. Para una limpieza rápida, conviene revisar especialmente capturas de pantalla, imágenes borrosas, duplicados y videos que ya no sean necesarios.

La clave está en detectar primero qué ocupa más espacio y recién después decidir qué eliminar. De esa manera, es posible recuperar parte de los 15 GB gratuitos sin tener que contratar almacenamiento adicional.

Temas

Te puede interesar