Nuevo aumento para empleadas domésticas: cuánto vale la hora desde octubre

Cuánto se pagará por hora de limpieza

Para quienes realizan tareas generales, categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, cocina y tareas de mantenimiento del hogar, los nuevos valores serán:

Con retiro

$4.064,08 por hora.

$498.582,06 mensuales.

Sin retiro

$4.337,53 por hora.

$548.429,23 mensuales.

De esta manera, el valor de referencia para una trabajadora de tareas generales superará los $4.000 por hora desde octubre.

Cuánto cobrarán las demás categorías

La escala también contempla distintos valores según el tipo de tarea realizada. Para asistencia y cuidado de personas, el valor será de $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro.

En tareas específicas, donde se incluye al personal especializado como cocineros, se establecieron $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. Los caseros tendrán un valor de $4.337,53 por hora y un salario mensual de $548.429,23.

En el caso de los supervisores, la hora quedará en $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.

Además del salario básico correspondiente a cada categoría, continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador.

También deben contemplarse los recargos correspondientes a las horas extras. En los días comunes se aplica un 50% adicional, mientras que el recargo alcanza el 100% para las horas trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados.

En cuanto al pago, el salario debe abonarse mediante depósito bancario, salvo que la trabajadora solicite cobrarlo en efectivo. Para el personal mensualizado, el pago debe efectuarse dentro de los cuatro días hábiles posteriores al cierre del mes.

Así queda el salario desde octubre

Con la nueva actualización, quienes realizan tareas generales tendrán como referencia $4.064,08 por hora con retiro y casi $500.000 mensuales, mientras que quienes trabajan sin retiro tendrán una referencia mensual superior a $548.000.

La cifra final que perciba cada trabajadora dependerá además de la categoría, la cantidad de horas, la antigüedad y los adicionales que correspondan.