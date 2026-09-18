"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lucas Ceballos

Lucas Ceballos fue operado de la fractura que sufrió en el Regional Amateur

El capitán de Sportivo Desamparados pasó por el quirófano luego del fuerte choque de cabezas que sufrió ante General Belgrano. La intervención duró casi cuatro horas y le colocaron una placa, una malla y dos tornillos.

La lesión que preocupó a todo Sportivo Desamparados finalmente llevó a Lucas Ceballos al quirófano. El experimentado defensor y capitán puyutano fue operado este jueves por la fractura de malar que sufrió durante el partido ante General Belgrano de Media Agua, por el Regional Amateur.

El golpe se produjo cuando apenas habían transcurrido dos minutos del encuentro. Ceballos fue a disputar una pelota aérea y chocó fuertemente con Heber Lucero, futbolista del conjunto local. El impacto fue directo en el rostro y el defensor quedó desorientado, por lo que debió ser asistido y trasladado inicialmente al hospital Ventura Lloveras.

Luego pasó por el Hospital Rawson y posteriormente quedó bajo atención en el Sanatorio San Juan, donde los estudios permitieron determinar con mayor precisión el alcance de la lesión.

Te puede interesar...

Una tomografía 3D confirmó que el capitán puyutano tenía una fractura del malar en dos partes. Por la zona afectada y las características de la lesión, los especialistas determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.

La operación se realizó este jueves y se extendió durante casi cuatro horas. Según contó su hermano Santiago Ceballos, durante el procedimiento los médicos colocaron una placa, una malla y dos tornillos para estabilizar la zona fracturada.

Ahora comienza la recuperación para el defensor, que deberá atravesar un proceso de varios controles antes de pensar nuevamente en el fútbol. Desde el entorno del jugador indicaron que, en principio, la recuperación no sería inferior a dos meses, aunque los tiempos dependerán de su evolución.

La baja de Ceballos representa además un golpe deportivo para Desamparados, que continúa disputando el Regional Amateur y que en sus últimos partidos tuvo presente a su capitán pese a la ausencia obligada. El equipo, además, viene peleando en la parte alta y buscando no perderle pisada al líder Alianza.

Por tratarse de una lesión en una zona especialmente sensible del rostro, tampoco se descarta que, cuando llegue el momento de volver a entrenar y competir, el futbolista deba utilizar algún tipo de protección especial.

Temas

Te puede interesar