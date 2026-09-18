Lucas Ceballos fue operado de la fractura que sufrió en el Regional Amateur

Una tomografía 3D confirmó que el capitán puyutano tenía una fractura del malar en dos partes. Por la zona afectada y las características de la lesión, los especialistas determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.

La operación se realizó este jueves y se extendió durante casi cuatro horas. Según contó su hermano Santiago Ceballos, durante el procedimiento los médicos colocaron una placa, una malla y dos tornillos para estabilizar la zona fracturada.

Ahora comienza la recuperación para el defensor, que deberá atravesar un proceso de varios controles antes de pensar nuevamente en el fútbol. Desde el entorno del jugador indicaron que, en principio, la recuperación no sería inferior a dos meses, aunque los tiempos dependerán de su evolución.

La baja de Ceballos representa además un golpe deportivo para Desamparados, que continúa disputando el Regional Amateur y que en sus últimos partidos tuvo presente a su capitán pese a la ausencia obligada. El equipo, además, viene peleando en la parte alta y buscando no perderle pisada al líder Alianza.

Por tratarse de una lesión en una zona especialmente sensible del rostro, tampoco se descarta que, cuando llegue el momento de volver a entrenar y competir, el futbolista deba utilizar algún tipo de protección especial.