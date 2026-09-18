Robó una moto, estuvo prófuga y terminó con una probation

El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025. La víctima había dejado estacionada una Motomel Blitz 110 cc en el garaje de una vivienda ubicada en la zona de Ignacio de la Roza y Diagonal Sarmiento, en Caucete.

Era alrededor de las 21 cuando dejó el rodado sin ningún tipo de seguridad y se dirigió a distintos comercios de la zona. Según la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, minutos después Barroso y Julio Nicolás Tello llegaron hasta el lugar y sustrajeron la motocicleta.

Pero el robo tuvo un giro inesperado poco más de una hora después.

La víctima vio su propia moto en la calle

Cerca de las 22:30, la damnificada volvió a encontrarse con su vehículo, aunque esta vez circulaba por Diagonal Sarmiento. La mujer observó a dos personas desplazándose en su propia motocicleta y rápidamente dio aviso al personal policial que se encontraba en las inmediaciones.

El alerta derivó en una persecución y los sospechosos fueron finalmente aprehendidos. La Motomel Blitz 110 cc pudo ser recuperada y posteriormente restituida a su propietaria.

Al tratarse de su primer delito y no registrar antecedentes penales, la Justicia resolvió suspender el proceso a prueba durante un año. Durante ese período, Barroso deberá cumplir las condiciones impuestas, entre ellas abonar $300.000 a la víctima y completar 30 horas de trabajo no remunerado.

Si cumple con las reglas establecidas durante el plazo de la probation, el proceso podrá quedar sin una condena penal. El beneficio, sin embargo, llegó después de que la mujer fuera declarada rebelde por no presentarse a una audiencia para la que había sido citada.

Tello sí terminó condenado y preso

La situación de Julio Nicolás Tello fue diferente. El hombre fue condenado mediante un juicio abreviado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo y quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Oscar Andrés Ghilardi y del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad. El juez Javier Figuerola fue quien homologó tanto la probation otorgada a Barroso como el acuerdo de juicio abreviado de Tello.