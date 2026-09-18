El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para la provincia de San Juan y anticipó la probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y la noche de este viernes 18 de septiembre. Con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, las precipitaciones podrían llegar tras una jornada calurosa donde el termómetro llegará hasta los 28°C.
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El SMN anunció tormentas aisladas para la tarde y noche de este viernes
La máxima alcanzará los 28°C este viernes antes de la llegada de la lluvia.