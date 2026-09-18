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El SMN anunció tormentas aisladas para la tarde y noche de este viernes

La máxima alcanzará los 28°C este viernes antes de la llegada de la lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para la provincia de San Juan y anticipó la probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y la noche de este viernes 18 de septiembre. Con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, las precipitaciones podrían llegar tras una jornada calurosa donde el termómetro llegará hasta los 28°C.

Según el informe oficial, durante la tarde se registrarán vientos del sector norte de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 23°C y la dirección predominante del viento rotará hacia el sur, manteniéndose las condiciones de inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas.

Para el fin de semana, el organismo prevé que las condiciones meteorológicas mejoren, con temperaturas máximas que rondarán los 29°C el sábado y alcanzarán los 30°C durante el domingo.

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