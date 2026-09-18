El SMN anunció tormentas aisladas para la tarde y noche de este viernes

Según el informe oficial, durante la tarde se registrarán vientos del sector norte de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 23°C y la dirección predominante del viento rotará hacia el sur, manteniéndose las condiciones de inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas.

Para el fin de semana, el organismo prevé que las condiciones meteorológicas mejoren, con temperaturas máximas que rondarán los 29°C el sábado y alcanzarán los 30°C durante el domingo.