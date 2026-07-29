Horror en un geriátrico: denunciaron a un enfermero por golpear salvajemente a una anciana

Un cuidador de una residencia geriátrica de Mar del Plata fue despedido e imputado por la Justicia, acusado de maltratar físicamente a dos adultas mayores alojadas en el establecimiento. La investigación se inició luego de que las autoridades del hogar revisaran las cámaras de seguridad y presentaran una denuncia con las imágenes como prueba.
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Las autoridades del establecimiento denunciaron al trabajador luego de revisar las cámaras de seguridad. La Justicia lo imputó por lesiones leves y busca determinar si existieron otros episodios de violencia.