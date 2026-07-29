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Horror en un geriátrico: denunciaron a un enfermero por golpear salvajemente a una anciana

Las autoridades del establecimiento denunciaron al trabajador luego de revisar las cámaras de seguridad. La Justicia lo imputó por lesiones leves y busca determinar si existieron otros episodios de violencia.

Un cuidador de una residencia geriátrica de Mar del Plata fue despedido e imputado por la Justicia, acusado de maltratar físicamente a dos adultas mayores alojadas en el establecimiento. La investigación se inició luego de que las autoridades del hogar revisaran las cámaras de seguridad y presentaran una denuncia con las imágenes como prueba.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien quedó imputado por el delito de lesiones leves, mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno avanza con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existieron otros episodios similares.

Lo que muestran las cámaras

Según la denuncia presentada por la encargada de la residencia, ubicada sobre calle Funes al 1700, las grabaciones registraron distintas situaciones de presunto maltrato hacia dos mujeres mayores.

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De acuerdo con la investigación, en uno de los episodios el trabajador habría golpeado a una de las residentes con una cuchara durante la alimentación, provocándole un corte superficial en el labio.

Las imágenes también habrían captado otro momento en el que una de las mujeres intentó alimentarse por sus propios medios. Según consta en la denuncia, el cuidador le bajó el brazo de manera brusca, le exigió que abriera la boca y continuó dándole de comer mediante movimientos violentos.

También investigan amenazas e insultos

Además de las agresiones físicas, la presentación judicial incorpora el relato de presuntos insultos y amenazas dirigidos a las residentes mientras eran asistidas.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron desvincular al empleado y entregaron el material registrado por las cámaras para que forme parte de la investigación judicial.

Ahora, la Fiscalía busca identificar formalmente a las dos víctimas y determinar si el acusado protagonizó otros hechos de violencia dentro del establecimiento.

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