Horror en un geriátrico: denunciaron a un enfermero por golpear salvajemente a una anciana

De acuerdo con la investigación, en uno de los episodios el trabajador habría golpeado a una de las residentes con una cuchara durante la alimentación, provocándole un corte superficial en el labio.

Las imágenes también habrían captado otro momento en el que una de las mujeres intentó alimentarse por sus propios medios. Según consta en la denuncia, el cuidador le bajó el brazo de manera brusca, le exigió que abriera la boca y continuó dándole de comer mediante movimientos violentos.

También investigan amenazas e insultos

Además de las agresiones físicas, la presentación judicial incorpora el relato de presuntos insultos y amenazas dirigidos a las residentes mientras eran asistidas.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron desvincular al empleado y entregaron el material registrado por las cámaras para que forme parte de la investigación judicial.

Ahora, la Fiscalía busca identificar formalmente a las dos víctimas y determinar si el acusado protagonizó otros hechos de violencia dentro del establecimiento.