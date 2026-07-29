Córdoba decretó duelo provincial por la mayor tragedia aérea de San Juan

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Llaryora destacó la trayectoria de ambos brigadistas y señaló que dedicaron su vida al servicio de la comunidad, desempeñándose con profesionalismo y compromiso.

Quiero expresar mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, dos especialistas cordobeses del Sistema Nacional de Manejo del Fuego que fallecieron en el trágico accidente aéreo ocurrido en San Juan.



Junto a ellos perdieron la vida… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 29, 2026

Bosch se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, mientras que Aimeta era jefe de la Brigada Nacional NEA y responsable técnico de la capacitación que motivó el traslado aéreo.

El gobernador remarcó que la misión estaba vinculada a la formación y preparación para el combate de incendios forestales, cuando la aeronave sufrió el siniestro en la zona de Caballo Anca, en el departamento Valle Fértil, un sector de difícil acceso del este sanjuanino.

La decisión de Córdoba se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno de San Juan, que también declaró duelo provincial tras la tragedia que enluta a los equipos dedicados a la prevención y combate del fuego en el país.