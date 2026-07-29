El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decretó un día de duelo provincial en homenaje a las siete víctimas del accidente aéreo ocurrido en San Juan, donde un helicóptero del Plan Nacional de Manejo del Fuego se precipitó mientras cumplía una misión oficial de capacitación.
Córdoba decretó duelo provincial por la mayor tragedia aérea de San Juan
Martín Llaryora dispuso un día de duelo en Córdoba tras la caída del helicóptero del Plan Nacional de Manejo del Fuego en San Juan, donde murieron siete personas, entre ellas dos brigadistas cordobeses.