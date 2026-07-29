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Córdoba decretó duelo provincial por la mayor tragedia aérea de San Juan

Martín Llaryora dispuso un día de duelo en Córdoba tras la caída del helicóptero del Plan Nacional de Manejo del Fuego en San Juan, donde murieron siete personas, entre ellas dos brigadistas cordobeses.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decretó un día de duelo provincial en homenaje a las siete víctimas del accidente aéreo ocurrido en San Juan, donde un helicóptero del Plan Nacional de Manejo del Fuego se precipitó mientras cumplía una misión oficial de capacitación.

La medida fue anunciada luego de confirmarse que entre los fallecidos se encontraban los cordobeses Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, integrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), quienes participaban de las actividades previstas en la provincia.

Como parte del duelo, el mandatario dispuso que las banderas permanezcan a media asta en el Centro Cívico del Bicentenario y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y allegados de las víctimas.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Llaryora destacó la trayectoria de ambos brigadistas y señaló que dedicaron su vida al servicio de la comunidad, desempeñándose con profesionalismo y compromiso.

Bosch se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, mientras que Aimeta era jefe de la Brigada Nacional NEA y responsable técnico de la capacitación que motivó el traslado aéreo.

El gobernador remarcó que la misión estaba vinculada a la formación y preparación para el combate de incendios forestales, cuando la aeronave sufrió el siniestro en la zona de Caballo Anca, en el departamento Valle Fértil, un sector de difícil acceso del este sanjuanino.

La decisión de Córdoba se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno de San Juan, que también declaró duelo provincial tras la tragedia que enluta a los equipos dedicados a la prevención y combate del fuego en el país.

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