En paralelo al avance de la investigación por la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, comenzaron a conocerse algunos de los últimos registros vinculados con la comitiva que viajaba a bordo del helicóptero Bell 412EP.
Una foto y un video quedaron como los últimos registros antes de la tragedia aérea
Mientras continúa la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero en Valle Fértil, una fotografía tomada durante el vuelo y un video protagonizado por uno de los funcionarios fallecidos comenzaron a difundirse en las últimas horas.