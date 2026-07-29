Una foto y un video quedaron como los últimos registros antes de la tragedia aérea

También comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería un video protagonizado por el comisario inspector Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan y otra de las víctimas fatales.

En las imágenes se observa al funcionario recorriendo el interior de un helicóptero y mostrando distintos sectores de la cabina junto a miembros de la tripulación.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que ese video haya sido grabado en el Bell 412EP matrícula LV-KGR que se accidentó este miércoles, ni tampoco que corresponda al mismo vuelo o a la actividad desarrollada durante la capacitación en Valle Fértil.

Por esa razón, mientras la fotografía enviada por Videla forma parte de los últimos registros confirmados previos al accidente, el origen y el contexto del video continúan sin poder ser establecidos oficialmente.

La investigación del siniestro permanece en manos de la Justicia Federal y de los organismos especializados en accidentes aéreos, que trabajan para reconstruir qué ocurrió durante los minutos finales del vuelo.