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Una foto y un video quedaron como los últimos registros antes de la tragedia aérea

Mientras continúa la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero en Valle Fértil, una fotografía tomada durante el vuelo y un video protagonizado por uno de los funcionarios fallecidos comenzaron a difundirse en las últimas horas.

En paralelo al avance de la investigación por la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, comenzaron a conocerse algunos de los últimos registros vinculados con la comitiva que viajaba a bordo del helicóptero Bell 412EP.

Uno de ellos es una fotografía tomada desde el interior de la aeronave mientras sobrevolaba la zona de Valle Fértil. La imagen fue enviada por el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla, a un periodista local pocos minutos antes del accidente y refleja parte del recorrido que realizaba la aeronave antes de perder contacto con tierra.

Con el correr de las horas, esa fotografía adquirió un significado especial al convertirse en uno de los últimos registros conocidos del vuelo que terminó con la muerte de sus siete ocupantes.

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También comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería un video protagonizado por el comisario inspector Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan y otra de las víctimas fatales.

En las imágenes se observa al funcionario recorriendo el interior de un helicóptero y mostrando distintos sectores de la cabina junto a miembros de la tripulación.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que ese video haya sido grabado en el Bell 412EP matrícula LV-KGR que se accidentó este miércoles, ni tampoco que corresponda al mismo vuelo o a la actividad desarrollada durante la capacitación en Valle Fértil.

Por esa razón, mientras la fotografía enviada por Videla forma parte de los últimos registros confirmados previos al accidente, el origen y el contexto del video continúan sin poder ser establecidos oficialmente.

La investigación del siniestro permanece en manos de la Justicia Federal y de los organismos especializados en accidentes aéreos, que trabajan para reconstruir qué ocurrió durante los minutos finales del vuelo.

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