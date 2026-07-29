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River perdió con Gimnasia, sigue sin ganar y el ciclo de Coudet empieza a inquietar

Cayó 1-0 frente a Gimnasia en La Plata con un gol de Alexis Steimbach y acumuló su segunda caída consecutiva tras el debut frente a Barracas Central. El equipo de Eduardo Coudet sigue sin puntos y llega golpeado al duelo del domingo contra Rosario Central.

River Plate no logra encontrar el rumbo. El equipo de Eduardo Coudet perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque y sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura, luego del traspié sufrido en el debut frente a Barracas Central.

El único gol de la noche lo convirtió Alexis Steimbach, a los 79 minutos, para darle al Lobo sus primeros tres puntos del campeonato y profundizar el mal momento del conjunto de Núñez.

Durante el primer tiempo, River mostró algunos destellos, especialmente con Ángel Correa, quien volvió a ser el futbolista más desequilibrante del equipo.

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El ex Atlético de Madrid probó desde afuera del área, obligó a intervenir a Nelson Insfrán y también asistió con un pase de gran calidad a Joaquín Freitas, aunque la jugada terminó anulada por posición adelantada.

Gimnasia respondió con un planteo ordenado y apostó al juego aéreo y los contragolpes. Renzo Giampaoli avisó con un cabezazo desviado y, antes del descanso, el Lobo volvió a inquietar con un remate que dio en la parte externa de la red.

En el complemento, el panorama empeoró para el Millonario.Primero debió abandonar la cancha Mauro Arambarri por una lesión y, minutos más tarde, también salió Marcos Acuña con una molestia física, obligando a Coudet a modificar nuevamente el equipo.

Los cambios no mejoraron el funcionamiento y fue Gimnasia el que encontró espacios para lastimar.

El ingreso de Maximiliano Zalazar cambió el partido para el conjunto platense.

A los 71 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador tras dejar en el camino a Santiago Beltrán, aunque la defensa alcanzó a despejar sobre la línea.

La insistencia tuvo premio pocos minutos después. Zalazar desbordó y envió un centro preciso que Alexis Steimbach conectó de cabeza para marcar el 1-0 definitivo y desatar el festejo en el Bosque.

River intentó reaccionar en el cierre, pero volvió a exhibir las mismas dificultades ofensivas que mostró en las primeras fechas y terminó sumando otra derrota que aumenta la presión sobre el equipo.

Lo que viene

River buscará recuperarse este domingo, cuando reciba en el Monumental a Rosario Central, que tendrá entre sus principales figuras a Ángel Di María, desde las 19:15.

Por su parte, Gimnasia intentará darle continuidad al envión anímico cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata.

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