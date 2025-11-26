"
Fallo en el juicio a la obstetra: un año de prisión en suspenso e inhabilitación

La justicia condenó a la obstetra Daniela Saldívar Ozán a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación por la muerte de un bebé ocurrida en 2021.

La justicia provincial dio a conocer este miércoles la sentencia en el juicio oral seguido contra la obstetra Daniela Saldívar Ozán, acusada de homicidio culposo por la muerte de un bebé durante un parto ocurrido en 2021. El tribunal resolvió imponerle un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, una decisión que marcó un giro respecto al pedido fiscal, que había solicitado una pena sensiblemente mayor.

La causa fue investigada por la UFI de Delitos Especiales. Durante el debate se repasaron las circunstancias del caso, los resultados de los peritajes médicos y los testimonios recabados a lo largo de la investigación. En la sala también se revivió el impacto que tuvo el hecho en la familia del niño fallecido, cuya madre asistió a cada audiencia en busca de un pronunciamiento judicial.

En la instancia previa al veredicto, la imputada ejerció su derecho a hablar ante el tribunal. En su declaración repasó su trayectoria profesional y su enfoque de trabajo, centrado —según manifestó— en prácticas de acompañamiento y actualización permanente. También se refirió al contexto sanitario del año del hecho, marcado por restricciones y limitaciones operativas.

El fallo llega después de varias jornadas de testimonios y de los alegatos de las partes. Si bien la resolución cierra la etapa de juicio, deja planteado un antecedente relevante dentro del ámbito sanitario local, particularmente en torno a la responsabilidad profesional en situaciones obstétricas y a las consecuencias legales que pueden derivarse de fallas en la atención.

Mientras el proceso se desarrollaba en Tribunales, familiares y allegados del bebé realizaron una concentración frente al edificio. Vestidos con remeras y pancartas, expresaron su acompañamiento a la madre del niño y reclamaron que el resultado del juicio reflejara la magnitud del caso. La presencia del grupo se mantuvo durante la jornada, en un clima de sensibilidad y expectativa por el fallo.

Con la sentencia ya dictada, sigue abierta la instancia de eventuales recursos y la posibilidad de que la causa tenga nuevos capítulos en tribunales superiores.

