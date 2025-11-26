La justicia provincial dio a conocer este miércoles la sentencia en el juicio oral seguido contra la obstetra Daniela Saldívar Ozán, acusada de homicidio culposo por la muerte de un bebé durante un parto ocurrido en 2021. El tribunal resolvió imponerle un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, una decisión que marcó un giro respecto al pedido fiscal, que había solicitado una pena sensiblemente mayor.
Fallo en el juicio a la obstetra: un año de prisión en suspenso e inhabilitación
La justicia condenó a la obstetra Daniela Saldívar Ozán a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación por la muerte de un bebé ocurrida en 2021.