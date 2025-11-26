Fallo en el juicio a la obstetra: un año de prisión en suspenso e inhabilitación

La causa fue investigada por la UFI de Delitos Especiales. Durante el debate se repasaron las circunstancias del caso, los resultados de los peritajes médicos y los testimonios recabados a lo largo de la investigación. En la sala también se revivió el impacto que tuvo el hecho en la familia del niño fallecido, cuya madre asistió a cada audiencia en busca de un pronunciamiento judicial.

En la instancia previa al veredicto, la imputada ejerció su derecho a hablar ante el tribunal. En su declaración repasó su trayectoria profesional y su enfoque de trabajo, centrado —según manifestó— en prácticas de acompañamiento y actualización permanente. También se refirió al contexto sanitario del año del hecho, marcado por restricciones y limitaciones operativas.