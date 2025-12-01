La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan rechazó el recurso presentado por Gustavo Monti y dejó firme la sentencia que había desestimado su demanda por daños y perjuicios contra el periodista Osvaldo Benmuyal. El fallo, emitido por la Sala Primera, ratificó que las expresiones del comunicador en su programa de 2022 se encuadran dentro de la libertad de expresión y versaron sobre asuntos de interés público.
Revés judicial para Monti: ratificaron el fallo que desestimó su demanda
La Cámara Civil confirmó la sentencia que desestimó la demanda del empresario Monti contra Osvaldo Benmuyal y sostuvo que las expresiones radiales cuestionadas están amparadas por la libertad de expresión.