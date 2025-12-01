Revés judicial para Monti: ratificaron el fallo que desestimó su demanda

Con respecto al lenguaje empleado en las expresiones radiales, la sentencia aclaró que se trató de características propias de un editorial crítico en un contexto de interés público, sin configurar un insulto con entidad jurídica.

El fallo se conoce en un momento en que Monti ha enfrentado diversas actuaciones judiciales. En paralelo a este trámite civil, este lunes asistió a Tribunales por otra causa vinculada a un reclamo por la restitución de un vehículo. La audiencia concluyó con un acuerdo, aunque llamó la atención por las medidas excepcionales adoptadas por la jueza interviniente, entre ellas la prohibición de tomar fotografías y el registro de los nombres de los periodistas presentes.

La resolución se suma a otros expedientes en los que Monti había iniciado acciones contra distintos periodistas y que también concluyeron con decisiones desfavorables para él. En uno de esos casos trascendieron datos sobre contrataciones empresariales vinculadas a procesos licitatorios.

La sentencia impone las costas del proceso a Monti y regula honorarios en un 40% de la etapa inicial, cerrando una disputa que se extendió durante más de dos años y que la Cámara entendió delimitada por el estándar constitucional de libertad de expresión en temas de interés público.