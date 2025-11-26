Durante la siesta de este miércoles, un corte de energía afectó a usuarios de la zona norte de Capital, parte de Chimbas y un sector de Rivadavia cercano a ese departamento. Según informó Naturgy, el inconveniente se registró a las 15:49 debido a una falla transitoria en la estación transformadora CAVIC.
Un fallo en una estación dejó sin luz a zonas de Capital y Chimbas
