"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > fallo

Un fallo en una estación dejó sin luz a zonas de Capital y Chimbas

Un corte eléctrico afectó este miércoles a sectores de Capital, Chimbas y Rivadavia. Naturgy atribuyó el desperfecto a una falla transitoria y normalizó el servicio en pocos minutos.

Durante la siesta de este miércoles, un corte de energía afectó a usuarios de la zona norte de Capital, parte de Chimbas y un sector de Rivadavia cercano a ese departamento. Según informó Naturgy, el inconveniente se registró a las 15:49 debido a una falla transitoria en la estación transformadora CAVIC.

La empresa explicó que, tras la detección del desperfecto, el Centro de Control logró restablecer la demanda entre las 15:54 y las 16:02, normalizando por completo el servicio en menos de quince minutos. El breve apagón no generó mayores complicaciones, aunque se sumó a un escenario de alta demanda provocado por la ola de calor.

El episodio ocurre un día después de que vecinos reportaran una interrupción similar. Minutos antes de las 15 del martes, distintos sectores del Gran San Juan quedaron sin energía por alrededor de diez minutos, en medio de temperaturas extremas que presionan el sistema eléctrico.

Te puede interesar...

Tras informar sobre la reposición del suministro, la distribuidora recordó una serie de recomendaciones para el uso seguro de la energía eléctrica. Entre ellas, evitar operar instalaciones sin cortar previamente el servicio y verificar su ausencia, no manipular electrodomésticos estando descalzo o con calzado húmedo, y asegurar que la instalación cuente con disyuntores diferenciales.

La empresa también remarcó que, si un disyuntor interrumpe la energía, no debe ser puenteado, y que un profesional matriculado debe revisar la instalación. Además, recomendó no usar alargues, zapatillas no certificadas ni adaptadores como soluciones permanentes, para evitar riesgos domésticos.

Temas

Te puede interesar