Un fallo en una estación dejó sin luz a zonas de Capital y Chimbas

La empresa explicó que, tras la detección del desperfecto, el Centro de Control logró restablecer la demanda entre las 15:54 y las 16:02, normalizando por completo el servicio en menos de quince minutos. El breve apagón no generó mayores complicaciones, aunque se sumó a un escenario de alta demanda provocado por la ola de calor.

El episodio ocurre un día después de que vecinos reportaran una interrupción similar. Minutos antes de las 15 del martes, distintos sectores del Gran San Juan quedaron sin energía por alrededor de diez minutos, en medio de temperaturas extremas que presionan el sistema eléctrico.