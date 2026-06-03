Senado: Bullrich y la oposición acordaron postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli

Así, en la sesión de este jueves ingresará el pedido del Gobierno de retiro del pliego a la magistrada, demás, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, el cual se discutirá en otro encuentro en la Cámara alta.

La decisión de la cúpula del Ejecutivo de vetar a Verónica Michelli había abierto una nueva grieta, luego de que Patricia Bullrich expresara su rechazo a esa postura. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", señaló la senadora.