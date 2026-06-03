"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Senado

Senado: Bullrich y la oposición acordaron postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli

Lo definieron en la reunión de Labor Parlamentaria con vistas a la sesión de este jueves, en la que sí tratarán los dictámenes de otros 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos sobre fondos buitres y propiedad privada.

En una reunión de Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli y tratar los dictámenes de otros 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada.

Así, en la sesión de este jueves ingresará el pedido del Gobierno de retiro del pliego a la magistrada, demás, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, el cual se discutirá en otro encuentro en la Cámara alta.

La decisión de la cúpula del Ejecutivo de vetar a Verónica Michelli había abierto una nueva grieta, luego de que Patricia Bullrich expresara su rechazo a esa postura. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", señaló la senadora.

Te puede interesar...

Sin embargo, las diferencias entre los hermanos Milei y Bullrich no aparecieron recién ahora, sino que vienen sucediéndose en los últimos meses, desde que la exministra de Seguridad reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada en medio de la investigación que la Justicia lleva sobre su patrimonio.

Además, el pedido del retiro del pliego de Michelli generó tensión con los bloques dialoguistas, que avalaron con su firma la postulación como vocal al Tribunal Federal de La Plata y tienen la postura de mantener esa designación.

Temas

Te puede interesar