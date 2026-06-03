En una reunión de Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli y tratar los dictámenes de otros 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada.
Senado: Bullrich y la oposición acordaron postergar el pliego de la jueza Verónica Michelli
Lo definieron en la reunión de Labor Parlamentaria con vistas a la sesión de este jueves, en la que sí tratarán los dictámenes de otros 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos sobre fondos buitres y propiedad privada.