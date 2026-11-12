Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), al dar a conocer el costo de la canasta básica total (CBT) y de la canasta básica alimentaria (CBA) del mes pasado.
Cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en octubre
La canasta básica total aumentó un 3,5% respecto del mes anterior, mientras que la canasta básica alimentaria registró una suba del 3,1%, según informó el Indec.