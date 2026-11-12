Cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en octubre

El aumento de la canasta básica total respecto del mes anterior fue del 3,5%. Además, el organismo de estadísticas reveló que el mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos hijos, precisó $761.261 para no ser considerado indigente, es decir, un 3,1% más que en septiembre.

La inflación de octubre fue del 2,2%

En el mismo comunicado, el Indec publicó que la inflación de octubre fue del 2,2%. El rubro con mayor variación mensual durante el último mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%. En tanto, el de menor incremento fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%.