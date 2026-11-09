El Papa León XIV alertó por la precariedad, la violencia y las adicciones

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, señaló.

Frente a ese escenario, sostuvo que la fe puede ofrecer un punto de apoyo y pidió no perder la esperanza. “El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros”, expresó, al citar el Salmo 46.

La familia como pilar de la sociedad

León XIV dedicó buena parte de su mensaje a reivindicar el papel de la familia en la vida social y en la transmisión de valores. Afirmó que la historia y la cultura argentina encontraron en los hogares una fuente de identidad y destacó la importancia del respeto a los mayores, la cultura del trabajo, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra.

“Cristo, con su resurrección, ya nos ha hecho espacio en su corazón: ¡reciban esta gracia en sus familias! Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, sostuvo.

El Pontífice también pidió que los hogares no se resignen frente a las voces que cuestionan el modelo de familia cristiana.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, afirmó.

En otro tramo, convocó a abrir las puertas de las casas a Cristo y describió cómo la fe puede transmitirse a través de gestos cotidianos, como la oración antes de dormir, la bendición de los alimentos, el perdón, la escucha y la participación en la misa dominical.

Un recuerdo de Francisco y un llamado a evangelizar

León XIV también recordó a su antecesor, el papa Francisco, quien fue obispo de Buenos Aires, y retomó una de sus enseñanzas sobre la vida familiar.

“La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”, citó, a partir de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

El Papa pidió además que las familias acompañen la tarea de los obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales. Las convocó a asumir un papel activo en la transmisión de la fe y en la evangelización.

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”, expresó.

La homilía tuvo como referencia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que se celebra este lunes. León XIV explicó que la Iglesia debe ser entendida como una casa común, donde los bautizados se reconocen como hermanos y encuentran un espacio de comunión.

Al cerrar su mensaje, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y pidió que los hogares puedan convertirse en lugares de encuentro con Cristo.

“Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia”, concluyó.