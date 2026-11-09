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El crudo relato que quebró a León XIV: una mujer contó su historia de abandono y discapacidad

Marta Griselda Torres, residente del Cottolengo Don Orione, emocionó al Papa con su testimonio sobre una vida atravesada por internaciones, tratamientos y el rechazo.

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Marta Griselda Torres tomó la palabra frente al Pontífice. La residente compartió una historia marcada por la discapacidad, el abandono familiar y una búsqueda prolongada de un lugar donde pudiera sentirse querida y protegida.

“ Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o mejor dicho, tengo parálisis cerebral”, explicó al comenzar su relato. Luego recordó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y que, a partir de entonces, su padre y sus hermanos asumieron su cuidado.

Marta describió los años posteriores como una sucesión de dificultades, internaciones, cirugías y tratamientos. Durante mucho tiempo buscó un espacio donde pudiera establecerse de manera definitiva, pero las experiencias que atravesó no lograban darle la estabilidad que necesitaba.

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El Cottolengo, el lugar donde encontró una familia

La llegada a la institución de Claypole marcó un antes y un después en su vida. Torres describió al Cottolengo como “un faro de luz” y explicó que allí encontró mucho más que un techo: pudo sentirse recibida, acompañada y querida.

La mujer también contó que ese cambio le permitió dejar atrás la sensación de rechazo que había experimentado durante años y fortalecer su vínculo con la fe.

Durante su intervención, remarcó que su intención es compartir lo vivido para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones de soledad o exclusión. “Quiero que mi historia sea conocida y escuchada, porque quiero hacer el bien”, afirmó.

Además, dejó un mensaje dirigido a quienes enfrentan situaciones similares: recordó que nadie debería sentirse solo y que todas las personas tienen derecho a recibir afecto, respeto y un lugar en la sociedad.

El regalo que le entregó a León XIV

Antes de concluir, Marta le obsequió al Papa un ejemplar de un libro que escribió para contar su recorrido personal. Explicó que esas páginas reúnen parte de su historia y representan una forma de agradecer por las oportunidades que encontró a lo largo de su vida.

“Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos”, expresó frente al Pontífice.

El cierre estuvo dedicado a León XIV, a quien agradeció especialmente por haber elegido visitar el Cottolengo y escuchar a sus residentes. “Gracias por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros”, concluyó.

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