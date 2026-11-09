El crudo relato que quebró a León XIV: una mujer contó su historia de abandono y discapacidad

El Cottolengo, el lugar donde encontró una familia

La llegada a la institución de Claypole marcó un antes y un después en su vida. Torres describió al Cottolengo como “un faro de luz” y explicó que allí encontró mucho más que un techo: pudo sentirse recibida, acompañada y querida.

La mujer también contó que ese cambio le permitió dejar atrás la sensación de rechazo que había experimentado durante años y fortalecer su vínculo con la fe.

Durante su intervención, remarcó que su intención es compartir lo vivido para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones de soledad o exclusión. “Quiero que mi historia sea conocida y escuchada, porque quiero hacer el bien”, afirmó.

Además, dejó un mensaje dirigido a quienes enfrentan situaciones similares: recordó que nadie debería sentirse solo y que todas las personas tienen derecho a recibir afecto, respeto y un lugar en la sociedad.

El regalo que le entregó a León XIV

Antes de concluir, Marta le obsequió al Papa un ejemplar de un libro que escribió para contar su recorrido personal. Explicó que esas páginas reúnen parte de su historia y representan una forma de agradecer por las oportunidades que encontró a lo largo de su vida.

“Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos”, expresó frente al Pontífice.

El cierre estuvo dedicado a León XIV, a quien agradeció especialmente por haber elegido visitar el Cottolengo y escuchar a sus residentes. “Gracias por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros”, concluyó.