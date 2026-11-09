La agenda completa de León XIV, con seis actividades y una misa en Palermo

La primera actividad fue en el Cottolengo de Claypole

León XIV llegó a las 9.15 al Pequeño Cottolengo Don Orione, en el sur del conurbano bonaerense. Allí se encontro con el personal y las personas asistidas por la institución, en una visita centrada en el acompañamiento, el cuidado y la atención a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El establecimiento fue fundado en 1935 y cuenta con un predio de 50 hectáreas. Según los datos difundidos, allí viven más de 400 personas y trabajan alrededor de 370 empleados, además de unos 90 voluntarios.

Durante la visita, el Papa rindió homenaje a la reliquia del corazón de San Luis Orione, escuchó los testimonios de dos residentes y recorrió uno de los hogares donde viven personas con discapacidades graves.

El ingreso al predio estará reservado para personas acreditadas. En los alrededores se dispondrán controles y cortes de tránsito, mientras que el público podrá acercarse a los sectores externos preparados para acompañar el paso del pontífice.

Misa multitudinaria en Palermo

A las 11.30, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Será uno de los momentos centrales de la jornada y la principal actividad abierta a los fieles. Antes de la celebración, el Papa recorrerá parte del predio en el papamóvil para saludar a quienes se acerquen.

El acceso general será gratuito y no requerirá código QR. La organización dispuso ocho ingresos peatonales y recomendó llegar con anticipación, utilizar el transporte público y evitar el automóvil particular por los cortes previstos en Palermo y los barrios cercanos.

El predio estará habilitado desde la medianoche y la animación comenzará a las 7. La actividad se realizará durante el feriado nacional dispuesto por la visita papal, una medida que busca facilitar la participación en los encuentros previstos.

Encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina

La agenda se retomará a las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde León XIV se reunirá con representantes del mundo del trabajo.

El encuentro contará con cerca de mil participantes, entre empresarios, sindicatos, gremios, movimientos sociales y referentes de sectores como la salud y la educación.

La actividad estará dedicada a la dignidad humana en el trabajo y la construcción de acuerdos. El tema también estuvo presente en el primer discurso del pontífice en el país, cuando defendió la posibilidad de vivir del propio esfuerzo y pidió que el crecimiento alcance a quienes enfrentan mayores dificultades.

Diálogo con comunidades religiosas en Cancillería

A las 17.30, el Papa se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería, para reunirse con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

El encuentro incorporará una instancia de diálogo ecuménico e interreligioso a la segunda jornada de su visita. La propuesta apunta a fortalecer los vínculos entre distintos credos y promover acciones conjuntas frente a los problemas sociales.

Vísperas en la Catedral y cena con los obispos

A las 18.45, León XIV encabezará la celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde, diferente de la misa que celebrará por la mañana en Palermo.

La jornada concluirá a las 19.45, cuando el pontífice compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Con ese encuentro finalizará el segundo día de actividades oficiales de León XIV en Argentina, que tendrá como escenarios Claypole, Palermo, la Universidad Católica Argentina, la Cancillería y la Catedral Metropolitana.