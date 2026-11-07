León XIV continúa su visita a Uruguay con encuentro multitudinario y agenda social

La jornada comienza con el traslado aéreo del pontífice desde Montevideo hacia Paysandú. Después de la misa, prevista para las 10, León XIV regresará a la capital uruguaya para continuar con las actividades programadas.

A las 12.45 está previsto el regreso en avión a Montevideo. Por la tarde, el Papa visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, donde mantendrá un encuentro social con vecinos y organizaciones comunitarias.

La actividad está prevista para las 17 y será uno de los momentos centrales de la agenda pastoral de la jornada. Casavalle es una de las zonas populares de Montevideo y el encuentro apunta a acercar al pontífice a las realidades sociales del barrio.

A las 18, León XIV participará de una reunión con representantes del ámbito académico y docentes en la Universidad Católica del Uruguay. El encuentro estará centrado en el diálogo con integrantes de la comunidad educativa.

La jornada concluirá a las 19 con una vigilia masiva de oración en el Estadio Centenario, donde se espera la participación de miles de personas.

León XIV llegó a Uruguay el viernes y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Durante su primera jornada, participó de la ceremonia oficial de bienvenida, mantuvo una reunión bilateral con el mandatario, recibió las llaves de la ciudad de Montevideo y encabezó un encuentro con integrantes del clero en la Catedral Metropolitana.

La visita continúa con actividades religiosas, sociales y educativas, antes de que el pontífice siga su gira por Sudamérica.