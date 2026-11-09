Esterilización gratuita de mascotas: dónde funcionará el quirófano móvil

El servicio estará ubicado en la esquina de Esteban Echeverría y Tulum, junto a la Comisaría 28. Los vecinos que quieran llevar a sus mascotas deberán comunicarse al 4305937, de 8 a 12, para coordinar la atención.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la esterilización de perros y gatos y promover la tenencia responsable. La castración permite evitar camadas no planificadas y contribuye a reducir el abandono y la reproducción sin control.