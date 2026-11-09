El quirófano móvil de esterilización de perros y gatos comenzará a funcionar el lunes 16 de noviembre en Rivadavia, con atención en la Unión Vecinal del barrio Foeva. El operativo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable atenderá los lunes, martes y miércoles, exclusivamente con turno previo.
Esterilización gratuita de mascotas: dónde funcionará el quirófano móvil
El quirófano móvil de Ambiente comenzará a funcionar el lunes 16 de noviembre en el barrio Foeva de Rivadavia. Atenderá perros y gatos los lunes, martes y miércoles, con turnos telefónicos.