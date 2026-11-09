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Esterilización gratuita de mascotas: dónde funcionará el quirófano móvil

El quirófano móvil de Ambiente comenzará a funcionar el lunes 16 de noviembre en el barrio Foeva de Rivadavia. Atenderá perros y gatos los lunes, martes y miércoles, con turnos telefónicos.

El quirófano móvil de esterilización de perros y gatos comenzará a funcionar el lunes 16 de noviembre en Rivadavia, con atención en la Unión Vecinal del barrio Foeva. El operativo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable atenderá los lunes, martes y miércoles, exclusivamente con turno previo.

El servicio estará ubicado en la esquina de Esteban Echeverría y Tulum, junto a la Comisaría 28. Los vecinos que quieran llevar a sus mascotas deberán comunicarse al 4305937, de 8 a 12, para coordinar la atención.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la esterilización de perros y gatos y promover la tenencia responsable. La castración permite evitar camadas no planificadas y contribuye a reducir el abandono y la reproducción sin control.

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El operativo forma parte de las acciones de Ambiente para acercar la atención veterinaria a distintos puntos de la provincia y facilitar el cuidado de las mascotas en los barrios.

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