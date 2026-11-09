Entre vínculos, historias y nuevas oportunidades, la adopción sigue vigente

La separación de su familia es una medida de protección y debe ser la última alternativa, después de intentar otras estrategias para garantizar su bienestar.

En ese recorrido, la posibilidad de recuperar los vínculos familiares ocupa un lugar central. Los equipos buscan alternativas dentro de la familia ampliada, como abuelos, tíos u otros adultos significativos que puedan asumir el cuidado. La declaración de adoptabilidad llega cuando esas posibilidades fueron evaluadas y no resultan viables, y cuando también se considera que esa decisión responde a las necesidades del niño.

La voluntad de los chicos también forma parte del proceso. Aunque hayan atravesado situaciones de vulneración de derechos, muchos mantienen el deseo de volver con su mamá, su papá o las personas con las que crecieron. Esa expectativa debe ser escuchada y evaluada, porque la construcción de una nueva familia no implica borrar la historia anterior ni desconocer los vínculos que siguen siendo importantes para ellos.

La situación de los bebés que ingresan desde hospitales también forma parte de las intervenciones actuales. Según la Dirección de Niñez, algunos de esos ingresos están relacionados con la detección de cocaína en sangre tras el consumo materno durante el embarazo. Cada caso requiere una evaluación particular para determinar las medidas de cuidado y las posibilidades de acompañamiento familiar.

Mientras permanecen en las residencias, los chicos continúan con sus actividades cotidianas. Asisten a la escuela, participan en propuestas deportivas y recreativas y, en algunos casos, cambian de establecimiento educativo para resguardar su identidad. También cuentan con cobertura de la Obra Social Provincia.

Las necesidades de atención varían según cada situación: entre los residentes hay niños y adolescentes con condiciones de salud complejas que requieren cuidados específicos y asistencia permanente.

El proceso de adopción, además, no termina cuando una familia es seleccionada. La vinculación entre los adultos y el niño se desarrolla de manera progresiva, con acompañamiento y evaluación. Después puede comenzar la guarda con fines adoptivos, que tiene un plazo de hasta seis meses, antes de que se tramite la sentencia definitiva.

La preparación de quienes adoptan y la adaptación del niño son parte de una etapa que busca garantizar que la nueva convivencia responda a sus necesidades.

En San Juan, durante 2026 se concretaron siete adopciones, mientras que en 2025 fueron ocho. Los números muestran que se trata de procesos que avanzan, aunque no representan la totalidad de los chicos que viven en residencias ni de quienes tienen adoptabilidad declarada.

La posibilidad de adoptar no está limitada a un único modelo de familia. Pueden inscribirse personas solas, matrimonios y parejas convivientes, independientemente de su orientación sexual.

La evaluación se concentra en las condiciones y capacidades de los adultos para asumir el cuidado, acompañar la historia del niño y responder a sus necesidades.

La fecha también permite poner el foco en una realidad que suele quedar reducida a la búsqueda de familias. La adopción es un derecho de los chicos, no una solución automática para quienes están institucionalizados. Cada proceso exige evaluar sus vínculos, escuchar su voz y determinar cuándo una nueva familia puede convertirse en una alternativa adecuada.