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Investigan la muerte de una mujer en una casa abandonada en Rawson

Una mujer fue encontrada sin vida en una propiedad abandonada de Villa Cenobia Bustos, Rawson. Delitos Especiales y Criminalística trabajaron en el lugar y la Justicia busca establecer las causas de la muerte.

Una mujer fue encontrada sin vida en una vivienda abandonada de Villa Cenobia Bustos, en Rawson, durante la tarde-noche del domingo. El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a la policía sobre una situación que requería intervención y derivó en un operativo de la Comisaría 6ª y de la UFI Delitos Especiales.

El cuerpo estaba dentro de una propiedad ubicada sobre calle San Roque, entre Orzali y Fermín Rodríguez. Al llegar, los efectivos confirmaron la presencia de la mujer fallecida y establecieron un perímetro de seguridad para preservar el lugar.

Minutos después arribaron integrantes de Delitos Especiales y personal de la División Criminalística. Los especialistas realizaron las primeras pericias y comenzaron a recolectar elementos que permitan reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble.

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La mujer todavía no fue identificada públicamente y no se informaron las causas de su muerte. Tampoco se confirmó si hubo intervención de terceras personas, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Tras el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para los estudios correspondientes. La investigación busca establecer cómo se produjo la muerte y qué ocurrió antes del hallazgo.

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