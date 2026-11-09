Una mujer fue encontrada sin vida en una vivienda abandonada de Villa Cenobia Bustos, en Rawson, durante la tarde-noche del domingo. El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a la policía sobre una situación que requería intervención y derivó en un operativo de la Comisaría 6ª y de la UFI Delitos Especiales.
Investigan la muerte de una mujer en una casa abandonada en Rawson
Una mujer fue encontrada sin vida en una propiedad abandonada de Villa Cenobia Bustos, Rawson. Delitos Especiales y Criminalística trabajaron en el lugar y la Justicia busca establecer las causas de la muerte.