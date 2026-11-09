Investigan la muerte de una mujer en una casa abandonada en Rawson

El cuerpo estaba dentro de una propiedad ubicada sobre calle San Roque, entre Orzali y Fermín Rodríguez. Al llegar, los efectivos confirmaron la presencia de la mujer fallecida y establecieron un perímetro de seguridad para preservar el lugar.

Minutos después arribaron integrantes de Delitos Especiales y personal de la División Criminalística. Los especialistas realizaron las primeras pericias y comenzaron a recolectar elementos que permitan reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble.