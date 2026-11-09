Desesperación por una bebé que dejó de reaccionar tras atragantarse con un chicle

El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 17°. Según la información policial, los familiares pidieron ayuda de inmediato al advertir que la niña no respondía.

Personal policial llegó al lugar y, ante la gravedad del cuadro, decidió no esperar la llegada de una ambulancia. Efectivos de la U.O. Mariano Moreno subieron a la bebé al móvil y emprendieron el traslado hacia el centro de salud.