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Desesperación por una bebé que dejó de reaccionar tras atragantarse con un chicle

Una bebé de 1 año y 8 meses se atragantó con un chicle en el barrio UPCN. Policías la trasladaron de urgencia y realizaron maniobras de primeros auxilios hasta que reaccionó.

Una bebé de 1 año y 8 meses se atragantó con un chicle en el barrio UPCN y dejó de reaccionar. Ante la desesperación de sus familiares, efectivos policiales la trasladaron de urgencia en un móvil hasta el Centro de Salud Báez Laspiur, donde lograron estabilizarla. La pequeña quedó fuera de peligro.

El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 17°. Según la información policial, los familiares pidieron ayuda de inmediato al advertir que la niña no respondía.

Personal policial llegó al lugar y, ante la gravedad del cuadro, decidió no esperar la llegada de una ambulancia. Efectivos de la U.O. Mariano Moreno subieron a la bebé al móvil y emprendieron el traslado hacia el centro de salud.

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Durante el recorrido, los policías realizaron maniobras de primeros auxilios y consiguieron que la pequeña reaccionara.

Una vez en el Centro de Salud Báez Laspiur, la bebé fue atendida por el doctor Walter Bustos, quien logró estabilizarla. La niña quedó en observación y fuera de peligro.

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