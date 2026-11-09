Una bebé de 1 año y 8 meses se atragantó con un chicle en el barrio UPCN y dejó de reaccionar. Ante la desesperación de sus familiares, efectivos policiales la trasladaron de urgencia en un móvil hasta el Centro de Salud Báez Laspiur, donde lograron estabilizarla. La pequeña quedó fuera de peligro.
Desesperación por una bebé que dejó de reaccionar tras atragantarse con un chicle
Una bebé de 1 año y 8 meses se atragantó con un chicle en el barrio UPCN. Policías la trasladaron de urgencia y realizaron maniobras de primeros auxilios hasta que reaccionó.