El falso enlace papal que intentó infiltrarse en el operativo de León XIV: los detalles

Natenzon dijo pertenecer al cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, en el barrio porteño de La Boca. Entre sus pertenencias tenía una credencial con su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, con la que habría buscado acreditar una supuesta función dentro del dispositivo de seguridad.

También llevaba cuatro equipos de comunicación y se movilizaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba ser la identificación de un vehículo oficial.

El allanamiento y los equipos incautados

Después de la detención, la jueza federal María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Federal N.º 1, ordenó un allanamiento en el departamento del sospechoso, ubicado sobre avenida Santa Fe, en Palermo. En la causa interviene el fiscal Carlos Rívolo.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 65 balas, una placa policial que sería falsa y una copia de la credencial vaticana que llevaba al momento de ser interceptado.

Además, secuestraron 43 equipos de trunking, siete computadoras —entre ellas dos Panasonic Toughbook— y un dispositivo de análisis de radiofrecuencia. También hallaron otra patente diplomática presuntamente apócrifa y un parche policial que coincidiría con el rango de oficial ayudante.

Natenzon está vinculado comercialmente con la venta de equipos de radio y telecomunicaciones y mantiene relación con distintos grupos de bomberos del país. Los investigadores buscan establecer qué pretendía hacer dentro del perímetro restringido y para qué llevaba los dispositivos y las credenciales.

La causa federal

El joven quedó acusado de falsificación de documento público e intimidación pública. La Justicia dispuso que permaneciera incomunicado y ordenó que el Departamento Unidad Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal realizara el allanamiento.

Actualmente, permanece detenido en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga, en Villa Lugano, a la espera de ser indagado en Comodoro Py.

En el procedimiento también encontraron un certificado médico. Según la información difundida sobre la investigación, los investigadores tienen interés en conocer sus antecedentes de salud mental y podrían solicitar su historia clínica.

La detención se produjo durante el operativo desplegado en Palermo por la misa de León XIV, que reunió a una multitud en el Monumento a los Españoles.