"Las palabras nunca alcanzan", el mensaje de García Cuerva al recibir a León XIV

Entre las preocupaciones que mencionó, señaló las adicciones a las drogas y al juego, además del sufrimiento que muchas familias enfrentan puertas adentro. García Cuerva puso el foco en esos dolores cotidianos y en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

También evocó a la Sagrada Familia de Nazaret y recordó que Jesús, María y José no estuvieron exentos de dificultades. Desde esa referencia, planteó que la fe permite sostener la esperanza incluso en medio de las adversidades y confiar en un Dios que no abandona.

Durante la bienvenida, el arzobispo le pidió al Papa que ayude a despertar la ternura y a sensibilizar los corazones frente al sufrimiento de los demás. La invitación estuvo dirigida a recuperar una mirada capaz de reconocer las necesidades ajenas y acompañar a quienes más lo necesitan.

García Cuerva destacó además que la presencia de León XIV une y transmite un mensaje de acogida. “Su presencia une y permite transmitir que todos son bienvenidos”, sostuvo.

Antes de cerrar su intervención, agradeció al Pontífice por su visita y volvió a darle la bienvenida. También afirmó que conocer a Jesús es el mejor regalo que una persona puede recibir.

El mensaje del arzobispo estuvo atravesado por una preocupación central: las heridas que afectan a las familias argentinas y la necesidad de que la fe, la ternura y la solidaridad permitan acompañarlas.