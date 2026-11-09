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"Las palabras nunca alcanzan", el mensaje de García Cuerva al recibir a León XIV

Frente al pontífice, García Cuerva sostuvo que su mensaje llena de esperanza y es un bálsamo para las heridas de las familias.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, recibió al papa León XIV durante la misa celebrada este lunes en Palermo y puso en el centro de su mensaje las dificultades que atraviesan las familias argentinas. Habló de la crisis económica, la violencia, las adicciones y la necesidad de recuperar la esperanza, la ternura y la solidaridad.

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”, expresó García Cuerva al comenzar su mensaje, con una frase que marcó el tono de su bienvenida al Pontífice.

El arzobispo destacó que la presencia del Papa transmite esperanza y representa un bálsamo para las heridas de las familias. En su discurso, describió una realidad atravesada por problemas económicos, situaciones de violencia doméstica y consumos problemáticos que afectan especialmente a los jóvenes.

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Entre las preocupaciones que mencionó, señaló las adicciones a las drogas y al juego, además del sufrimiento que muchas familias enfrentan puertas adentro. García Cuerva puso el foco en esos dolores cotidianos y en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

También evocó a la Sagrada Familia de Nazaret y recordó que Jesús, María y José no estuvieron exentos de dificultades. Desde esa referencia, planteó que la fe permite sostener la esperanza incluso en medio de las adversidades y confiar en un Dios que no abandona.

Durante la bienvenida, el arzobispo le pidió al Papa que ayude a despertar la ternura y a sensibilizar los corazones frente al sufrimiento de los demás. La invitación estuvo dirigida a recuperar una mirada capaz de reconocer las necesidades ajenas y acompañar a quienes más lo necesitan.

García Cuerva destacó además que la presencia de León XIV une y transmite un mensaje de acogida. “Su presencia une y permite transmitir que todos son bienvenidos”, sostuvo.

Antes de cerrar su intervención, agradeció al Pontífice por su visita y volvió a darle la bienvenida. También afirmó que conocer a Jesús es el mejor regalo que una persona puede recibir.

El mensaje del arzobispo estuvo atravesado por una preocupación central: las heridas que afectan a las familias argentinas y la necesidad de que la fe, la ternura y la solidaridad permitan acompañarlas.

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