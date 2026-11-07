León XIV habló de pobreza, corrupción y educación en su primera misa en América Latina

Al terminar la misa, León XIV se acercó a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y saludó a los fieles que lo esperaban frente a la iglesia.

"Muchas gracias por la acogida, por estar aquí. He hablado de tres símbolos, tres expresiones que expresan parte de la vida cristiana, ser constructores como este puente que une países", expresó.

Luego mencionó las palmas como representación de la unión y destacó el mate como una expresión importante de la cultura local.

"Dos amigos, dos familiares, están unidos y comparten muchas veces sin palabras. Estos símbolos nos ayudan a seguir viendo nuestra vida", dijo.

El Pontífice recurrió así a elementos cotidianos de Uruguay para transmitir una invitación al diálogo y a la construcción de vínculos, en un mensaje que también apuntó a los problemas sociales de América Latina.

Un mensaje frente a la pobreza y la corrupción

Durante su homilía, León XIV puso el foco en las dificultades que atraviesa la región, entre ellas la pobreza, la marginalidad y la crisis económica. También reclamó enfrentar la corrupción pública y evitar que los sectores más vulnerables queden desprotegidos.

El mensaje incluyó una defensa de la educación y un llamado a no abandonar a los niños ni a los ancianos, en una mirada sobre las responsabilidades de la sociedad frente a quienes necesitan mayor acompañamiento.

La celebración en Paysandú fue uno de los momentos centrales de su agenda en Uruguay. Tras la misa, el Papa saludó a personas con discapacidad, bendijo a algunos bebés y se dirigió al aeropuerto para regresar a Montevideo, donde continuará con las actividades de su visita.

Antes de partir, volvió a destacar los símbolos que había elegido para su mensaje: los puentes como expresión de unión entre países, las palmas como representación de una comunidad unida y el mate como una forma de compartir.