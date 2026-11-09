Así fue el recital de Abel Pintos para el Papa en el Cottolengo Don Orione

La actuación no fue improvisada. El músico había visitado el Cottolengo en varias oportunidades para conocer a sus residentes, compartir tiempo con ellos y preparar los ensayos junto al coro de la institución.

En una entrevista previa con el canal TN, Abel había contado que la invitación tenía para él un significado muy especial. “Yo soy un hombre de fe”, había expresado al referirse a la posibilidad de cantar ante el Papa y compartir ese momento con quienes viven en el establecimiento.

Además, preparó un regalo particular para la ocasión: encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre de León XIV y su firma. Una de ellas estaba destinada al Pontífice, otra quedaría en el Cottolengo y la tercera pasaría a integrar su colección personal.

La presentación de “La llave” terminó convirtiéndose en mucho más que un número musical. Fue un encuentro entre la música popular argentina, la fe y una comunidad que tuvo la oportunidad de compartir su propia voz frente al Santo Padre.