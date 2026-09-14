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Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron que "el tiempo" del Reino Unido "está llegando a su fin"

Los líderes nacionalistas se reunieron en Cardiff y dieron un paso clave por la independencia. Reclamaron que Londres facilite futuros cambios constitucionales, y reivindicaron el vínculo de sus territorios con la Unión Europea.

Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff, donde firmaron una declaración conjunta en la que reclamaron su "derecho a la autodeterminación" y le exigieron al Gobierno británico que facilite futuros cambios constitucionales. "El tiempo de Westminster está llegando a su fin", sentenciaron.

El encuentro reunió por primera vez a John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O'Neill, primeros ministros escocés, galés y norirlandés, respectivamente, quien aseguraron en el comunicado, a contramano del histórico Brexit: "El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea".

TRINOEn el documento, los dirigentes sostuvieron que sus movimientos atraviesan un momento de fuerte impulso y afirmaron que "el panorama político en estas islas está cambiando". También reclamaron que Westminster "se prepare, planifique y facilite" el proceso de transformación constitucional.

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Además, remarcaron que los tres territorios cuentan actualmente con gobiernos dirigidos por fuerzas que defienden su separación del Reino Unido, aunque con objetivos diferentes; y sentenciaron sobre las directivas desde la administración central en Londres: "Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia".

Swinney calificó la reunión como un "momento crucial en la trayectoria constitucional del Reino Unido". Los líderes también afirmaron que sus pueblos deben poder decidir su futuro político.

La reunión se produjo en Cardiff, donde los dirigentes participaron además de una rueda de prensa. Mary Lou McDonald, líder del Sinn Féin en la República de Irlanda, también estuvo presente. El encuentro tuvo lugar como una iniciativa de los partidos nacionalistas y no como una reunión formal entre los gobiernos.

La situación constitucional es diferente en cada territorio. Mientras el nacionalismo escocés y el galés promueven la independencia, el Sinn Féin impulsa la reunificación de Irlanda. En todos los casos, los dirigentes sostienen que sus ciudadanos deben tener la posibilidad de decidir su futuro.

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