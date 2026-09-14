Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff, donde firmaron una declaración conjunta en la que reclamaron su "derecho a la autodeterminación" y le exigieron al Gobierno británico que facilite futuros cambios constitucionales. "El tiempo de Westminster está llegando a su fin", sentenciaron.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron que "el tiempo" del Reino Unido "está llegando a su fin"
Los líderes nacionalistas se reunieron en Cardiff y dieron un paso clave por la independencia. Reclamaron que Londres facilite futuros cambios constitucionales, y reivindicaron el vínculo de sus territorios con la Unión Europea.