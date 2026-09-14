Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron que "el tiempo" del Reino Unido "está llegando a su fin"

Además, remarcaron que los tres territorios cuentan actualmente con gobiernos dirigidos por fuerzas que defienden su separación del Reino Unido, aunque con objetivos diferentes; y sentenciaron sobre las directivas desde la administración central en Londres: "Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia".

Swinney calificó la reunión como un "momento crucial en la trayectoria constitucional del Reino Unido". Los líderes también afirmaron que sus pueblos deben poder decidir su futuro político.

La reunión se produjo en Cardiff, donde los dirigentes participaron además de una rueda de prensa. Mary Lou McDonald, líder del Sinn Féin en la República de Irlanda, también estuvo presente. El encuentro tuvo lugar como una iniciativa de los partidos nacionalistas y no como una reunión formal entre los gobiernos.

La situación constitucional es diferente en cada territorio. Mientras el nacionalismo escocés y el galés promueven la independencia, el Sinn Féin impulsa la reunificación de Irlanda. En todos los casos, los dirigentes sostienen que sus ciudadanos deben tener la posibilidad de decidir su futuro.