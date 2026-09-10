El Indec difundirá este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto. El dato de inflación se ubicaría en un rango que va del 1,4% al 1,8%, según las estimaciones privadas, lo que marcaría una desaceleración con respecto al 2,1% de julio. Si se confirman los pronósticos de los analistas, el dato mensual podría ser el más bajo del año o, incluso, desde mediados de 2025.
El Indec difunde la inflación de agosto: estiman que estará por debajo del 2%
El índice de precios del octavo mes se conocerá a las 16. En el Ejecutivo y las consultoras creen que perforará el 2%, pero coinciden en que hubo un aumento importante en el rubro Vivienda.