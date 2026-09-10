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El Indec difunde la inflación de agosto: estiman que estará por debajo del 2%

El índice de precios del octavo mes se conocerá a las 16. En el Ejecutivo y las consultoras creen que perforará el 2%, pero coinciden en que hubo un aumento importante en el rubro Vivienda.

El Indec difundirá este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto. El dato de inflación se ubicaría en un rango que va del 1,4% al 1,8%, según las estimaciones privadas, lo que marcaría una desaceleración con respecto al 2,1% de julio. Si se confirman los pronósticos de los analistas, el dato mensual podría ser el más bajo del año o, incluso, desde mediados de 2025.

Hasta ahora, la menor variación de 2026 se registró en junio, cuando el IPC avanzó 1,9%. Para encontrar un registro inferior, hay que remontarse a 2025: en junio (cuando había cerrado en 1,6%) o mayo (había dado 1,5%).

La última edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) arrojó que la inflación de agosto cerró en 1,7%, el mismo nivel que registró la Ciudad de Buenos Aires que se toma como un anticipo parcial del índice de precios al consumidor nacional.

El Instituto de Estadística y Censos porteño indicó que los rubros que más subieron en CABA durante agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,6%; seguido por Salud, con un 1,9%; y Alimentos y bebidas, que subieron un 1,8%.

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