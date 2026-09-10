El Indec difunde la inflación de agosto: estiman que estará por debajo del 2%

Hasta ahora, la menor variación de 2026 se registró en junio, cuando el IPC avanzó 1,9%. Para encontrar un registro inferior, hay que remontarse a 2025: en junio (cuando había cerrado en 1,6%) o mayo (había dado 1,5%).

La última edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) arrojó que la inflación de agosto cerró en 1,7%, el mismo nivel que registró la Ciudad de Buenos Aires que se toma como un anticipo parcial del índice de precios al consumidor nacional.