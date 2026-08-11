El dólar blue subió este martes: a cuánto cerró en San Juan

Por su parte, el dólar oficial cotizó sin cambios a $ 1.470 para la compra y $ 1.520 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula en lo que va de agosto un incremento de $ 10 y mantiene el camino de la desaceleración que inició en julio, mes en el que aumentó solo $ 10 tras la escalada que había registrado en junio que la llevó a ganar $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 40 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1.480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó en $ 1.976 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1.467,10 para la compra y $ 1.517 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.857,23.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,98%.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este lunes la entidad adquirió u$s 13 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de agosto, totaliza u$s 124 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.834 millones.