Argentina se ubica entre los tres países con mejor calidad de vida de Sudamérica

Uruguay encabeza el ranking regional gracias a su elevado poder adquisitivo, altos estándares sanitarios y niveles de seguridad superiores al promedio sudamericano. Además, presenta bajos índices de contaminación y un clima favorable, aunque también registra uno de los costos de vida más altos de la región.

En el caso de Argentina, el informe destaca que mantiene un costo de vida relativamente bajo en comparación con otros países mejor posicionados. Sin embargo, señala desafíos importantes en materia de acceso a la vivienda, ya que la relación entre el valor de las propiedades y los ingresos figura entre las más desfavorables de Sudamérica.

Otro de los aspectos señalados es el tiempo destinado a los desplazamientos diarios, uno de los más elevados de la región, solo superado por Brasil. En cuanto a la seguridad y los servicios de salud, el país se ubica en una posición intermedia, por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile, pero por encima de otras naciones como Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

Ecuador, que ocupa el segundo lugar, sobresale por sus buenos indicadores sanitarios y de seguridad, además de presentar un costo de vida menor que el argentino. Brasil aparece en la cuarta posición, mientras que Chile completa el top cinco regional.

En el extremo inferior de la tabla se encuentran Colombia, Perú y Venezuela. Este último país registra los peores indicadores en poder adquisitivo, seguridad y acceso a servicios de salud, lo que lo ubica en el último lugar del ranking.

El informe de Numbeo no incluyó en esta edición a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa ni Guyana. Los resultados ofrecen una radiografía regional sobre las condiciones de vida y permiten comparar los desafíos y fortalezas de cada país en aspectos clave para el bienestar de sus ciudadanos.